Over ruim een half jaar is Breda twee gloednieuwe flats met seniorenwoningen rijker

BREDA – De bouw van het nieuwe complex van woonzorgcentrum Ruitersbos is vandaag van start gegaan. Er zijn recentelijk twee flats volledig gesloopt. Die zullen worden herbouwd, waardoor het woonzorgcentrum aan de Brahmslaan een nieuwe uitstraling krijgt. Vandaag worden de fundamenten van de woontorens gelegd.

In totaal worden er 73 seniorenwoningen gebouwd, verdeeld over twee complexen. ‘’We moeten energie inzetten voor seniorenwoningen door de enorme vraag ernaar,’’ vertelt Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland. De woningcorporatie verhuurt de appartementen aan het woonzorgcentrum. ‘’Daarbij letten we op de sociale omgeving. Vandaag mogen we dan ook gezamenlijk de start van de bouw aankondigen, samen met de gemeente, de bewoners en de omwonenden.’’

Grondslag

Wethouder Paul de Beer is ook aanwezig om de bouw af te kondigen. Hij mag vandaag de grondslag leggen voor de bouw van de twee flats. ‘’Chapeau voor dit initiatief, het is goed opgepakt door Woonzorg Nederland. Door de grote behoefte aan zorgvastgoed en seniorenwoningen ben ik blij dat we dit kunnen realiseren. Het is een welkome aanvulling van de stad.’’

Met die woorden mag De Beer de fundamenten van de woontorens in de grond leggen. In samenwerking met Cees van Boven en de producent van de verbouwing begeleiden ze de balk in de vloer.

Bewoners

De start van de bouw is een aangename toevoeging voor de bewoners van woonzorgcentrum Ruitersbos. ‘’De oude appartementen waren sterk verouderd en te klein. Het moest gewoon gebeuren,’’ vertelt Joop van Outheusden. Hij zit in de bewonerscommissie. ‘’Samen met een aantal bewoners hebben we veel overlegd en vergaderd over wat we nu precies willen. We zijn tevreden met de uitkomst.’’



De producent wil de twee flats snel realiseren: Naar verwachting zullen beide in juli 2022 al worden opgeleverd.

Ruitersbos

Ruitersbos is een kleine zelfstandige organisatie voor ouderenzorg. Het woonzorgcentrum heeft 110 plaatsen voor bewoners met een zorgindicatie, tien plaatsen herstelzorg, dagopvang voor de wijk en zorg aan huis voor huurders op het terrein van Ruitersbos en in de wijk. Afgelopen zomer tekenden ze nog een fusieovereenkomst met Thebe waarmee de nieuwbouw gerealiseerd kon worden