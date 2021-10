De wereldwinkel bestaat 40 jaar: ‘Door hier iets te kopen, geef je mensen een beter leven’

BREDA - Wie weleens over de Nieuwe Ginnekenstraat loopt, kan de Wereldwinkel niet zijn ontgaan. De volledig door vrijwilligers gerunde zaak is een echte eyecatcher met een meterslange etalage in de Zuidpoort en is niet meer weg te denken uit Breda. In oktober bestaat de wereldwinkel in Breda veertig jaar.

Op 9 oktober 1981 werd de Bredase wereldwinkel ingeschreven bij de KvK. Maar Bredanaars ouder dan veertig jaar weten waarschijnlijk wel dat de wereldwinkel al veel langer in de stad te vinden is. Al aan het einde van de jaren zestig kwam de wereldwinkel, destijds nog een vereniging, naar Breda. De ‘winkel’ was toen voornamelijk een actiecentrum. Er werd onder andere geprotesteerd tegen de vietnamoorlog en tegen de ‘Outspan-sinaasappelen’ uit Zuid-Afrika. Pas later werd de wereldwinkel echt de winkel zoals we die nu kennen, en sinds 2002 zit de zaak aan de Zuidpoort.

Wie de wereldwinkel binnenloopt, kijkt zijn ogen uit. De zaak is gevuld met kleurrijke, bijzondere producten. Van beelden en aardewerk tot sieraden en tassen. Maar ook duurzame producten zoals doppers en shampoobars zijn in de winkel te vinden. “Vroeger waren we echt volledig gericht op Fairtrade producten”, legt Ine Stijger uit. “Dat zijn producten die in derdewereldlanden op kleinschalige manier gemaakt zijn. De producenten krijgen van de inkopers een realistische prijs voor hun producten. Dat zorgt ervoor dat deze mensen een menswaardig bestaan hebben: Dat zij te eten hebben, een dak boven hun hoofd hebben en de kinderen naar school kunnen.”

De Fairtrade producten zijn eigenlijk automatisch ook meteen duurzaam. Want juist in de derdewereld is recyclen heel normaal. “De laatste jaren hebben we ons assortiment ook uitgebreid met andere duurzame producten zoals shampoobars. Maar Fairtrade blijft uiteraard wel het belangrijkste van wat we doen.” Eén ding is in ieder geval zeker. Wanneer je de wereldwinkel inloopt, ga je bijna nooit met lege handen weer naar buiten. “We hebben echt voor ieder wat wils. Van een klein, origineel cadeautje tot unieke, grote beelden. En het allermooiste is dat ieder product bij ons een verhaal heeft.”

Vrijwilligers

“We runnen de wereldwinkel helemaal met vrijwilligers”, vertelt Hans van den Heuvel. “Dat zijn er momenteel 38. Zelf ben ik als bestuurslid betrokken geraakt vanwege mijn interesse voor de derdewereld. Ik ben daar zelf ook een aantal keer geweest.” Als bestuurslid is Hans trots op het 40-jarig bestaan, maar kijkt hij vooral juist naar de toekomst. “Onze etalage hier is prachtig. Maar eigenlijk zouden we die online ook moeten hebben. We moeten echt een stap maken om ook het jongere publiek te dienen. Dat is voor ons wel een uitdaging momenteel. Want dat kun je alleen doen, als je er ook de vrijwilligers voor hebt.”