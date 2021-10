Op de pedalen voor de eerste Kermiskoers van Breda

BREDA - De eerste editie van de Kermiskoers de Rooie Zondag is in volle gang. Vanochtend startte de koers met het paracycling en de dikke banden race voor de jeugd. Er zal nog tot vanavond 18.00 uur gefietst worden op het unieke parcours rond de Koepel en langs de najaarskermis.

Het zal voor veel Bredanaars als een goednieuw evenement klinken: De kermiskoers Rooie Zondag. Maar ooit werd er al een kermiskoers in Breda verreden, vertelt mede-organisator Marcel de Visser. “Daarvoor moet je terug naar de jaren zeventig. We zijn er heel trots op dat we dit evenement terug naar Breda kunnen brengen. Met side-events zoals deze maken we van de kermis veel meer een beleving voor alle Bredanaars.”

De Koers

Op een parcours van 1100 meter langs de kermis met een start en finish bij de Koepel zullen zondag vijf verschillende soorten koersen worden verreden. De Rooie zondag is een inclusief evenement, dat zondag 17 oktober om 11.00 uur start met paracycling ID en C. “Die wedstrijd is speciaal voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.” Om 12.00 uur start de dikke bandenwedstrijd. “Dikke Banden Races zijn koersjes voor jongens en meisjes van 7 tot en met 12 jaar oud, die geen wielerlicentie of basislidmaatschap bij de KNWU hebben. Iedereen kan deelnemen opeen eigen fiets – geen racefiets – en uitkomen in de eigen leeftijdscategorie.”

Fixed Gear

Om 12.45 start het handbiken, en om 14.00 uur volgt de Fixed Gear. “Fixed gear zijn wedstrijden op fietsen zonder remmen. Daar moet je dus wel ervaring voor hebben, want dat is echt een unieke en gevaarlijke sport.” Het parcours zal voor die wedstrijd dan ook uitgebreid worden met extra hooibalen voor de veiligheid. Om 15.00 zullen de deelnemers van de businessrace aan de start staan. “Dat is gewoon een heel leuke koers voor bedrijven, waarbij degene die na drie kwartier als eerste over de streep komt zich de kampioen mag noemen van alle bedrijven uit Breda.” Na de finales van Fixed Gear zit de rooie zondag er om 18.00 uur op.

Toekomst

“Als het aan ons ligt, krijgt de koers sowieso een vervolg. Mogelijkheden zijn er immers genoeg”, vertelt Vissers. “Zo zouden we ook wel urban cycling willen toevoegen, wat een soort mountainbiken is. En de komende jaren zal de kermis in Breda sowieso meer side-events krijgen. Als er dan bijvoorbeeld ook een tent komt te staan, kun je ook een spinningmarathon houden. Ideeën genoeg dus!”