Verlengde Speelhuislaan gaat op de schop, nieuw park rondom watertoren

BREDA - De ‘Verlengde’ Speelhuislaan gaat flink op de schop. Net als in het al gerealiseerde deel van de Speelhuislaan wordt ook in de verlengde Speelhuislaan ingezet op vergroening en het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen tot 53. Ook komt er rondom de watertoren een klein park.

Burgemeester en wethouders van Breda hebben het voorlopig ontwerp voor de ‘Verlengde’ Speelhuislaan vastgesteld. Het ontwerp van de verlengde Speelhuislaan kenmerkt zich door een brede middenberm met daarin forse bomen en het spoorlijntje met een wandelpad. Aan beide kanten komt een enkele rijbaan met eenrichtingsverkeer en langsparkeervakken. Halverwege de verlengde Speelhuislaan stond vroeger het Speelhuis van de Nassaus. In het ontwerp is ruimte voorzien om op deze locatie iets bijzonders te doen in de vorm van een kunstwerk.

Vanaf het oude Speelhuis verandert de inrichting van een statige laan, naar een meer bosachtige groenstructuur die aan het einde van de verlengde Speelhuislaan overgaat in een parkje achter voormalige hal van Backer&Rueb.

Spoorlijntje

Het spoorlijntje dat in de middenberm van de Speelhuislaan ligt, komt in de verlengde Speelhuislaan terug. Het wordt op precies dezelfde plek teruggelegd als waar de spoorlijn nu ligt. De spoorlijn verloopt kort na de kruising met de Belcrumweg van het midden van de groene berm naar de rand. Het wandelpad blijft wel precies in het midden doorlopen. Vanaf de plek waar de spoorlijn afbuigt wordt een wandelpad aangelegd.

Watertoren

Rondom de ‘Belcrum’ watertoren is een klein park bedacht. De bestaande parkeerplekken worden daarvoor opgeheven. Samen met de eigenaar van de watertoren wordt de mogelijkheid onderzocht om het terrein rondom de watertoren anders in te richten, waardoor de buurt er meer van kan genieten. Ook wordt dan de entree van het Havenkwartier over de Belcrumweg aantrekkelijker. Het idee is om de waterpartij groter te maken en een semi-openbare route over het terrein aan te leggen. Vanaf de Speelhuislaan kan het water toegankelijk gemaakt worden met een steiger of een vlonder.

Het garagecomplex van TB wordt ingepakt met groen om het zicht op de vele auto’s te verminderen. De kruising van de Speelhuislaan met de Belcrumweg is geen onderdeel van dit ontwerp. Die kruising wordt meegenomen in het ontwerp van de Belcrumweg.

‘Groene kroon’

“Met dit ontwerp zetten we een groene kroon op de Speelhuislaan”, aldus wethouder Paul de Beer. “Door dit deel van de laan flink groener te maken met een park ter hoogte van de voormalige hal van Backer&Rueb, wordt dit in de toekomst een mooie plek om te wandelen en te verblijven. Goed ook dat er ruimte in het ontwerp is om een kunstwerk te realiseren dat de locatie van het voormalige speelhuis van de Nassaus markeert, dat vroeger op deze plek stond. Op alle fronten voegt dit ontwerp kwaliteit toe aan het laatste stuk van de Speelhuislaan en daarmee aan de hele spoorzone”.