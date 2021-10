Een nieuw studentenfestival in Breda: ‘Twee weken vol activiteiten’

BREDA - Het studentenleven in Breda is druk, gezellig en elke dag anders. Tenminste: Als je weet waar je moet zijn. Om studenten te helpen hun draai te vinden in Breda, organiseren gemeente Breda, BUas, Avans Hogeschool, Curio en De Rooi Pannen samen een programma voor de in Breda wonende student: ‘Voel je thuis in Breda - GoodMood’.

Twee weken lang – van maandag 8 t/m donderdag 11 november en van maandag 15 t/m donderdag 18 november – kunnen hbo- en mbo-studenten deelnemen aan GoodMood. Door zich in te schrijven voor de activiteiten van GoodMood kunnen ze ontdekken wat er te doen is in de stad, leren ze nieuwe mensen kennen en ontdekken ze hoe ze hun steentje kunnen bijdragen door zich te verbinden aan maatschappelijk betrokken organisaties. Dit event draagt ook bij aan meer verbinding en samenwerking tussen de onderwijsinstellingen in Breda.

Zware periode achter de rug

“De afgelopen coronaperiode is voor studenten heel zwaar geweest”, vertelt Wethouder Arjen van Drunen (Leren). “Door het onderwijs op afstand, gebrek aan activiteiten en sluiting van de kroegen was het voor veel studenten moeilijker om verbinding te leggen met elkaar en met de stad. Daarom zijn we als gemeente om tafel gegaan met de onderwijsinstellingen, met dit mooie programma als resultaat. Twee weken waarin studenten Breda kunnen ontdekken als aantrekkelijke studentenstad en waarmee we er aan bij willen dragen dat alle studenten zich in Breda thuis voelen.’’



Divers programma

Op de website goodmoodbreda.nl staat het volledige programma en kunnen studenten zich inschrijven. Iedere dag tussen 16.00 en 20.00 uur zijn er activiteiten op het gebied van sport, groen & duurzaam, ontmoetingen, DIY, clubs & spel, verdieping of kunst & cultuur. De activiteiten zijn op bekende en minder bekende locaties. Zo zijn er skateclinics bij Pier15, kan er geboulderd worden bij Bruut, is er een Archery Attack bij Bress, kan men meedoen aan een cursus theaterimprovisatie bij PodiumBloos en komt de populaire thrillerschrijver Thomas Olde Heuvelt naar Nieuwe Veste. Bij BUas, Avans, De Rooi Pannen en Curio zelf zijn er onder andere workshops koken en geluk, een LAN party en een Clothing Swap waarbij studenten hun kleding kunnen ruilen. Het programma wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden.



Na afloop van het evenement kan heel Breda naar de tentoonstelling ‘Open over depressie’ van de stichting Open Mind. De tentoonstelling sluit aan op een onderwerp dat, zeker in coronatijd, steeds meer aandacht heeft gekregen. De expositie is overigens niet alleen gericht op studenten, maar op alle inwoners van Breda. Doel hiervan is om ruimte te scheppen voor het gesprek over eenzaamheid en depressie en begrip te creëren voor mensen die te maken hebben met deze gevoelens. Vanzelfsprekend wordt daarbij de verbinding gelegd met de campagne +ÉÉN en wordt verwezen naar organisaties die hulp kunnen bieden.