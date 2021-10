Wie redt de 10.000 kilo pompoenen van boer Chris?

BREDA - Je komt ze weer massaal tegen in de supermarkten: Pompoenen. Maar boer Chris heeft maar liefst 10.000 kilo over, omdat de supermarkten ze niet afnemen. De pompoenen zijn namelijk te groot of te klein om aan de eisen van de supermarkten te voldoen. Vorig jaar kochten Bredanaars massaal pompoenen bij Chris, en dit jaar is de reddingsactie terug. “Weggooien is geen optie!”

Vorig jaar kochten Bredanaars massaal pompoenen van boer Chris om deze te redden van de prullenbak. Een groot succes. Toch is het dit jaar wéér bal. Terwijl een deel van de pompoenen juist te hard is gegroeid, is een ander deel te klein gebleven. “Je doet je stinkende best, maar je kunt niet alle pompoenen in het perfecte formaat leveren”, aldus boer Chris. “Bovendien zijn ze allemaal van uitstekende kwaliteit.”





Terugkerend probleem

“We hebben al diverse succesvolle reddingsacties op onze naam staan, maar deze is anders”, vertelt Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij. Hij legt uit: “Bij de meeste reddingsacties is er sprake van een overschot, omdat de producent door corona niet van zijn producten af komt. Bijvoorbeeld omdat de horeca lange tijd gesloten was. Boer Chris zit daarentegen met een terugkerend probleem, doordat een groot deel van zijn oogst niet aan de strenge eisen van de supermarkt voldoet.”



Vorig jaar werd er binnen een mum van tijd 10.000 kilo pompoenen gered. Dat is ook nu het doel. Bredanaars kunnen kiezen voor een setje van vier pompoenen, maar kunnen ook kiezen voor verse pompoensoep of pompoenquiche. Hiervoor heeft Breda Maakt Mij Blij de handen ineen geslagen met Curio Hotelschool Breda. De pompoenen bestellen kan via de website van Breda Maakt Mij Blij. Het ophaalmoment is op zaterdag 6 november bij Boerschappen in de Belcrum.