Op de Werkvloer bij Caroline en Michel van Holland Beauty Company

ETTEN-LEUR/BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag Caroline en Michel van Holland Beauty Compan.

Holland Beauty Company is in 2015 opgericht door Caroline en Michel. Zij ontwikkelen en verkopen de nieuwste esthetische en medische apparatuur voor onder andere gezichts- en huidverzorging, huidanalyse, huidverjonging en -verbetering, wond- en littekenherstel, antipigmentatie, tattoo- en haarverwijdering, vetbevriezing en tandzorg. Op dit moment leveren zij voornamelijk aan salons en klinieken, maar in de naaste toekomst richten zij zich ook op particulieren.

Het bedrijf is nog relatief jong. Hebben jullie altijd in de beautybranche gewerkt?

Caroline: Nee, Michel en ik hebben heel wat jaren samengewerkt in de kachelgroothandel die mijn vader in de jaren ’80 oprichtte. Toen die zaak in 2012 werd verkocht, werkte Michel er al niet meer. Maar hij bezon zich, net als ik, op een carrièreswitch. We zijn vroeger getrouwd geweest met elkaar en hoewel dat huwelijk geen standhield, zullen we altijd twee passies blijven delen: onze dochter en ondernemen. Voor wat betreft dat laatste vinden we het beiden belangrijk om onderscheidend te zijn, kwaliteit te leveren en te innoveren. Al die aspecten komen samen in het bedrijf dat we samen zijn begonnen. De apparatuur die wij ontwikkelen laat mensen weer stralen.

En wat laat júllie eigenlijk stralen?

Michel: Dat het werk dat we doen daadwerkelijk verschil maakt. Dat vraagt om een grondige studie van wat mensen en hun huid nodig hebben. Dus gaan we in gesprek met de doelgroepen, dermatologen, klinieken en salons, zodat we apparatuur kunnen leveren die zowel effectief, efficiënt als gebruiksvriendelijk is. Door het ontbreken van tussenschakels leveren we ook nog eens goedkoper. We keren gerust een apparaat binnenstebuiten om te weten hoe het gemaakt is en hoe de techniek werkt om ervan verzekerd te zijn dat we kwaliteit in handen hebben. Ik durf te stellen dat wij in deze branche jaren voorop lopen qua innovatie. Dus ja, daar ga ik wel van stralen.

Hoe ziet een gemiddelde dag bij jullie eruit?

Michel: Geen dag is hetzelfde. Ik reis veel, want onze afnemers, leveranciers en fabrikanten zitten in binnen- en buitenland. Verder houd ik me bezig met productontwikkeling, geef ik demonstraties en trainingen. Caroline is de stuwende kracht achter de schermen en richt zich op de logistiek, verkoop binnendienst, inkoop en administratie. Wel staan we samen op de vakbeurzen.

Caroline: Die verdeling werkt perfect. We doen allebei waar we het sterkst in zijn. Zonder elkaar zou deze onderneming nooit zo’n succes zijn geworden.

Voldoen aan een schoonheidsideaal levert ook discussie op. Wat vinden jullie daarvan?

Caroline: Echte schoonheid zit van binnen en wij willen graag helpen om die naar buiten toe te laten stralen. Soms is het goed om even iets verder te kijken in geval van huidproblemen. Ons doel is hoe dan ook een oplossing te bieden voor elk probleem of elke wens. Dat geldt voor jong en oud en voor man en vrouw. Vandaar onze slogan: Beauty is for everyone.

Hoe kijken jullie terug op de afgelopen zes jaar?

Caroline: Door deze vragen te beantwoorden realiseer ik me dat we best trots mogen zijn op wat we hebben bereikt. Ik weet nog dat we in de oriëntatiefase op een beurs in Bologna waren en in aanraking kwamen met een IPL-apparaat dat particulieren thuis konden gebruiken; een unicum destijds. Het maakte ons zo enthousiast dat we vol gingen voor dit avontuur dat Holland Beauty Company heet. Ons eerste eigen ontwikkelde apparaat was Evie Pure, een gezichtsreinigersborstel die dode huidcellen verwijdert. Sindsdien hebben de ontwikkelingen niet meer stilgestaan en was ons assortiment binnen no time zeer uitgebreid. Van tools voor thuis naar professionele apparatuur voor salons en klinieken, daar mogen we zeker trots op zijn.

Michel: Over trots gesproken, wat dacht je van ons Experience center? Daar presenteren wij de nieuwste apparatuur met onder meer de Beauty Bar. Deze lichttherapie boekt revolutionaire resultaten dankzij de LED-lasertechniek, ontwikkeld door NASA. Deze doet littekens en pigmentvlekken verdwijnen, maar wordt ook ingezet als “boost” voor je gezicht. Daarnaast ons exclusieve trendy assortiment OMG en uitgebreide serie private label BIO skincare, waarmee je je eigen lijn kunt uitbrengen. Bovendien ontwerpen wij ook gepersonaliseerde apparatuur op maat.

Hoe zien de komende zes jaar eruit?

Caroline: We zijn een samenwerking aangegaan met twee schoonheidsspecialistes die wij qua ruimte en apparatuur faciliteren. Ook willen we een Ladies Night en misschien ook wel een Men’s Night organiseren. Want het is onze wens dat er zoveel mogelijk mensen uit de regio gezellig naar ons toe komen voor een behandeling of om kennis te maken met onze apparatuur en onze uitgebreide collectie skincare.