Code geel voor zware windstoten, ANWB waarschuwt weggebruikers

BREDA - Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanwege zware windstoten. De ANWB waarschuwt om die reden weggebruikers die in het Zuiden van Nederland de weg op gaan, want de windstoten kunnen in het verkeer zorgen voor gevaarlijke situaties.

Het is donderdagochtend stormachtig in Breda. Er trekken buien over de stad die gepaard gaan met zware windstoten. "Het gaat in het Zuiden van het land om windstoten van maximaal 95 kilometer per uur", laat Weeronline weten. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd.

Ook vanmiddag zal het nog hevig waaien, waarschuwt het KNMI. "Vanmiddag is er in het hele land opnieuw kans op zware windstoten van ca. 75 km/uur, in de kustgebieden tot 80-90 km/uur. Dat gebeurt opnieuw vooral bij buien. In de avond neemt de wind vanuit het zuiden uit geleidelijk af." Ook de ANWB waarschuwt weggebruikers voor de zware windstoten. De wind kan voor gevaarlijke situaties zorgen in het verkeer.

Schade

Op verschillende plekken in het land zorgde de wind al voor grote schade. Zo vielen er bomen op auto's in Barendrecht en gingen er ramen van huizen kapot. Er raakten vier mensen gewond, meldt de NOS.