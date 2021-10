Nieuwe winkel opent deuren op station Breda

BREDA - Vandaag wordt op station Breda de eerste Relay winkel in Nederland geopend. Relay is een internationaal lees- en cadeauwinkelconcept dat al bestaat in 14 landen. De keten opent komende periode zeven winkels in Nederland op de stations Breda, Rotterdam Centraal, Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal en Delft.

Relay opent vandaag de deuren op station Breda. De winkel is gevestigd naast de in- en uitcheckpoorten. De nieuwe winkel heeft een ruim aanbod boeken, tijdschriften, cadeaus en reisaccessoires.

Directeur Twan Vissers: “Wij zijn trots dat we na maandenlange voorbereidingen eindelijk het resultaat kunnen laten zien. Het team van Lagardère NL heeft het concept aangepast naar de wensen van de Nederlandse consument. Het aantrekkelijke assortiment is met zorg samengesteld, wij zullen de reizigers verrassen met een breed aanbod lees- en cadeau artikelen. De Relay formule is klaar om te worden uitgerold op meerdere stations, ook airports staan op ons verlanglijstje.”

Ook de NS is blij met de komst van de keten. “Wij zijn blij met de komst van het nieuwe concept van Relay”, vertelt Femke Woudstra, directeur Stationsmanagement en exploitatie. “De winkel inspireert en verrast door het ruime assortiment aan boeken, tijdschriften, cadeaus en reisaccessoires. Het is een mooie aanvulling op ons aanbod voor de reizigers op de stations en sluit goed aan bij hun wensen.”



Relay