Breda herdenkt de bevrijding: Mars en bloemenhulde

BREDA - Stichting Bredase Veteranen heeft vandaag groots uitgepakt voor de herdenking van de bevrijding. Er was onder andere een mars door de Bredase binnenstad. Ook gaf burgemeester Paul Depla een toespraak bij de Parade.

Gedurende het bevrijdingsweekend staan verschillende activiteiten op de planning die de duizend veteranen die woonachtig zijn in gemeente Breda in het zonnetje zetten. De start was vanmiddag om 13.00 uur met de herdenking op het Poolse Ereveld, waar burgemeester Depla bloemen neerlegde.

Om 14.00 uur startte het programma op de Grote Markt. Daar hield Depla voor het stadhuis het welkomstwoord voor de Bredase veteranen en de gasten uit Polen, gevolgd door een concert van het militaire orkest uit Zagan. Om 14.30 startte vervolgens een parademars door de stad van de Poolse Erecompagnie, het militaire orkest, Bredase veteranen, de Poolse scoutinggroep uit Breda, schoolkinderen en bewoners van Breda. Die mars ging vanaf de Grote Markt naar de Parade 12-14.

Aan de Parade werd het programma vervolgd. Om 15.00 uur was er een bloemenhulde bij de gedenkplaquette gewijd aan de soldaten van de 1e Poolse Pantserdivisie. Om 16.00 uur begon in het Chassé Theater vervolgens het concert Heimwee naar Polen uitgevoerd door artiesten uit Nederland en Polen.