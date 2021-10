Peter Lahousse houdt zich bezig met het bestrijden van cybercrime: ‘Doet goed om behulpzaam te zijn’

BREDA – In de rubriek ‘Held van de Maand’ zetten we mensen in de schijnwerper, die zich langdurig vrijwillig inzetten voor de gemeenschap. Deze keer is het Peter Lahousse (51), een stuwende kracht achter de bestrijding van cybercriminaliteit. Politie en andere overheidsdiensten maken dankbaar gebruik van zijn digitale kennis en kunde. Naast diefstal-, fraude- en oplichtingszaken die op Internet plaatsvinden, bestrijdt Peter ook criminele praktijken die zich op het darkweb afspelen.

Peter is voor de politie en de gemeente Breda van groot nut. Mede door zijn toedoen kon de politie onlangs nog een grote internationale criminele bende oprollen die op het darkweb actief was. Bij de gemeente Breda werkt hij aan projecten waarbij burgers en bedrijven worden behoed voor digitale bankfraude, oplichting, diefstal e.d. De pas aangestelde groep Bredase ‘digitale buurtambassadeurs’ is bijvoorbeeld een idee van zijn hand. Zelfs in het buitenland bestaat er grote belangstelling voor.

Behulpzaam

Peter: “Het doet mij goed om mensen behulpzaam te zijn. Eerst deed dat ik dat betaald, nu als vrijwilliger. In 1991 rondde ik in België mijn HTS-studie werktuigbouwkunde en een éénjarige aanvullende studie ‘computer numeriek control’ met succes af. In de transportsector, een bedrijfstak waar de automatisering nog in de kinderschoenen stond, vond ik werk. Het ontwikkelen van computergestuurde logistieke programma’s was een kolfje naar mijn hand. Ik voelde mij als een vis in het water. Als logistiekmanager maakte ik later deel uit van topleidingen bij verschillende grote bedrijven.

Wensdroom

“Omdat boevenvangen van kinds af aan mijn wensdroom was, besloot ik naast mijn werk politievrijwilliger te worden. Daarvoor moest ik wel de Nederlandse nationaliteit aannemen. Na vijf jaar in mijn vrije tijd aan de Nederlandse politieacademie te hebben gestudeerd, ging ik als vuurwapen dragend agent bij het politiedistrict De Baronie aan de slag. Al gauw ging de politie mijn digitale kennis waarderen en mocht ik bij het cybercrimeteam Zeeland-West-Brabant aan de slag. Een fantastische en leerzame tijd; voor mij maar ook voor de politie.”

Ommekeer

In tegenstelling tot zijn managementfuncties kan Peter, zijn wensdroom en passie ‘boevenvangen’ wel op vrijwillige basis voortzetten. Daar zag het er in 2015 helemaal niet naar uit. Tien dagen lang vocht hij op de Intensive Care voor zijn leven. Met de mededeling dat hij nooit volledig zou herstellen, verliet hij in een rolstoel het ziekenhuis. Door positieve instelling vocht Peter zich, gesteund door zijn vriendin Heidi, terug tot wie hij nu is. Namelijk: een sleutelfunctionaris cybercrimebestrijding bij politie, justitie en de gemeente Breda. Weliswaar met pijnlijke motorieke beperkingen, maar wel eentje die naar vermogen meer voor de gemeenschap doet dan van hem mag worden verwacht. Reden om hem te eren als Held van Breda.

Website

Om ook als betrokken burger zijn passie uit te dragen heeft Peter een website www.cybercrimeinfo.nl opgericht. Het betreft een bibliotheek met alle belangrijke informatie over cybercrime. “Daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt,” laat Peter ter afsluiting blij en met een zekere trots weten. Wil je meer weten over Peter Lahousse of andere helden? Ga dan naar www.heldenvanbreda.nl.

Naschrift van de redacteur: De politie en de gemeente Breda hadden Peter Lahousse het liefst betaald ingelijfd, maar door wettelijke regelingen m.b.t. het arbeidsongeschikt zijn, behoort dat tot spijt van alle partijen niet tot de mogelijkheden. Vlak voordat Peter ziek werd, had de politie Peter al een baan op hetzelfde hoge niveau aangeboden.