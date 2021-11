Bredase amateurclubs worstelen met coronapas: ‘Hier waren we niet op voorbereid’

BREDA – Heb je dit weekend een hockey- of voetbalwedstrijd? Of wilde je ergens langs de lijn gaan kijken? Dan zal je je corona toegangsbewijs moeten laten checken. Met die nieuwe maatregel kwam het kabinet dinsdag tijdens de persconferentie. Richard Breedijk, voorzitter van de club Boeimeer, zit met zijn handen in het haar: ‘’Ik heb geen idee hoe we dit gaan aanpakken.’’ En ook hockeyvereniging Push noemt de nieuwe regels ‘een uitdaging’.

Wie zaterdag zijn favoriete club wil aanmoedigen bij een wedstrijd, zal zijn telefoon en identiteitsbewijs paraat moeten houden. Vanaf dan gelden de nieuwe regels die dinsdagavond bekend zijn gemaakt om de hoge besmettingsgraad tegen te gaan. Niet alleen toeschouwers, maar ook de sporters zelf zullen hun code moeten laten zien. Tot voor kort werd enkel in de kantines van sportclubs om een code gevraagd, nu wordt die regel uitgebreid.

‘’Hier waren we niet op voorbereid,’’ begint Richard Breedijk, voorzitter van voetbalclub Boeimeer. ‘’En we zitten er echt niet op te wachten. We krijgen ineens extra taken, en daar hebben we de capaciteit niet voor; dit kunnen we onze vrijwilligers toch niet aandoen?’’ Buiten de eigen team van Boeimeer, traint bij de club sinds een aantal jaar de gehele jeugdopleiding van NAC op de velden. De thuiswedstrijden van beide clubs vinden eveneens plaats op Sportpark Heksenwiel. ‘’We kunnen de sporters én al dat publiek toch niet allemaal om hun code vragen?’’

Hoe Breedijk dit gaat aanpakken, weet hij nog niet. ‘’Met O.B.A., de belangenbehartigers van Bredase voetbalverenigingen, gaan we kijken naar de mogelijkheden. We willen er één lijn in trekken en gezamenlijk kijken hoe we dit het beste kunnen gaan aanpakken.’’ Maar rooskleurig ziet het er niet uit: ‘’Afgelopen tijd was ik best wel positief, maar dit had ik écht niet verwacht.’’

Uitdaging

Ook hockeyvereniging Push is zich aan het voorbereiden op de maatregelen die zaterdag ingaan. ‘’Push wil een veilig sportklimaat creëren voor iedereen, want beweging is belangrijk voor de gezondheid,’’ laat secretaris Berith Berflo weten. ‘’De nieuwe maatregelen zijn een nieuwe uitdaging en vraagt enorme inspanning van onze organisatie en vrijwilligers, maar we voeren ze naar beste kunnen uit. Niets doen is geen optie en we hebben geen andere keuze dan dit zo goed als dat binnen onze mogelijkheden ligt, in te gaan richten.’’ Ook zij worstelen met het feit dat ze vrijwilligers hierop moeten gaan aansturen. ‘’Er wordt nogal wat gevraagd van een ‘vrijwilliger’.’’

Belemmering

De Nederlandse sportorganisatie NOC*NSF neemt geen genoegen met de nieuwe maatregelen. ‘’Sporten zou juist moeten worden aangemoedigd, in plaats van belemmerd,’’ reageert algemeen directeur Marc van den Tweel in een openbaar statement. NOC*NSF vraagt de leden van de Tweede Kamer voor de sport met maatregelen te komen die de sportdeelname niet beperken en uitvoerbaar zijn.