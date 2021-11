Deze drie vrouwen willen Ulvenhout weer ‘wild’ maken

ULVENHOUT - Ulvenhout moet weer wild worden. Dat vinden Marion, Leontien en Loes. En dan hebben ze het niet over wilde feestjes, maar over wilde natuur. Dit weekend gaan ze daarmee aan de slag. Hun actie start bij de rotonde in de Nieuwe Dreef. “Iedereen is dan welkom om mee te helpen”, aldus het drietal.

De drie enthousiaste jonge vrouwen hebben met de buurt het initiatief genomen om voor meer biodiversiteit te zorgen. Daarom wordt op 6 november de rotonde ‘verwildert’ door deze bloemen- en kruidenrijk te beplanten, zodat er veel voedsel komt voor insecten, bijen, egels, vogels etcetera. “Het helpt ook het klimaat door het vast houden van het regenwater. Bovendien wordt het zo ook genieten van de nu nog zo saaie rotonde die een kleurrijke parel in de buurt gaat worden”, leggen zij uit.

Hoe ‘wild’ het plan ook lijkt, de initiatiefneemsters hebben het grondig voorbereid. Zo hebben ze een beplantingsplan van de toonaangevende tuinarchitect Piet Oudolf, die duurzaamheid als uitgangspunt heeft. Vervolgens liet de gemeente Breda zich maar wat graag overtuigen van dit ‘vergroeningsplan’. De gemeente zorgde daarom al voor het voorbereidende grondwerk. Met de dames is een wijkdeal gesloten, zodat ook de verzorging voor de toekomst geregeld is. “Zo zorgen we dat de hele buurt blijvend kan genieten van de bloemrijke en kleurrijke vergroening van Ulvenhout. We hopen dat dit een inspiratiebron wordt voor andere tuinen in de buurt.”

Op 6 november gaan de handen uit de mouwen. Daarom wordt iedereen opgeroepen om op zaterdag 6 november tussen 10 en 16u een deel te komen helpen. Wie meer informatie wil, kan mailen naar makeulvenhoutwildagain@gmail.com.