‘Kapitalisme verziekt onze wereld’: Dit is het verhaal achter de posters in de binnenstad

BREDA – Nu ROOD, de jongerenpartij, en de SP van elkaar zijn gebroken, probeert de jongerenbeweging de draad weer op te pakken. Zo ook in Breda: Daar verschenen de afgelopen tijd posters in de binnenstad. ‘Kapitalisme verziekt onze wereld, vecht terug met ROOD Breda’, luidt de tekst. Komende zondag organiseren ze een bijeenkomst om meer ROOD jongeren te werven.

Het is chaos binnen ROOD, de voormalige jongerenpartij van de SP. Recentelijk werden bij 33 leden van de SP het lidmaatschap ontnomen omdat zij nog lid waren van de jongerenbeweging. En dat is niet voor het eerst; bijna een jaar geleden werden er ook al leden geroyeerd. De jongeren zouden een gecombineerd lidmaatschap hebben van andere platformen, als het Marxistisch Forum en het Communistisch Platform. Na de hoog opgelopen spanning besloot de socialistische partij afgelopen zomer de banden met ROOD definitief te doorbreken. Ze zouden te veel uit elkaar gegroeid zijn. De SP gaat nu inzetten op een nieuwe jongerenbeweging en jongerenpartij ROOD gaat verder onder dezelfde naam.

In Breda is het de afgelopen tijd stil geweest binnen de jongerenpartij, maar ineens waren daar de posters van ROOD Breda die in de binnenstad verschenen. ‘Kapitalisme verziekt onze wereld, vecht terug met ROOD Breda’, luidt de tekst. ‘’Tijdens het conflict is onze groep minder actief geworden,’’ legt Bram Jumelet uit. Hij was één van de ruim dertig leden die eind oktober werd geroyeerd van de SP wegens het conflict. ‘’We zitten nu in een situatie waarin niet veel wordt gedaan.’’ Maar daar komt verandering in. Zondag 7 november organiseert hij namens ROOD Breda een meet n’ greet in het Belcrumhuis.

Zolderkamercommunisten

Tijdens de bijeenkomst kunnen alle Bredase jongeren die geïnteresseerd zijn de ‘beruchte zoldercommunisten’, aldus zijzelf, ontmoeten. Na ruim een jaar uit het politieke landschap te zijn verdwenen, gaan de door de SP verstoten socialistische jongeren in Breda weer aan de slag. ‘’Met een groepje van tien personen, waarvan nieuwe en oud-leden, gaan we met elkaar in gesprek.’’

Op de posters en hun website luidt de tekst nog steeds ROOD, jong in de SP. En dat is opmerkelijk, vooral na de breuk. ‘’Concreet hebben we nog veel binding met de SP, in informele zin,’’ vertelt Ties van den Bogaard, interim voorzitter van ROOD. ‘’Sommige SP leden verstoten ons, andere erkennen ons nog wel. Het is een vreemde situatie.’’

Alternatieve samenleving

Met de bijeenkomst op zondag hopen ze de beweging weer iets op de rit te krijgen. ‘’Het idee is vooral om jongeren te informeren. Er is nog geen officiële ROOD Breda, maar die gaat er zeker komen.’’ De doelgroep is vrij breed: ‘’Als je links bent en tegen kapitalisme, ben je meer dan welkom. We willen jongeren verenigen voor een alternatieve samenleving.’’