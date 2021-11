Sinterklaascomité Breda blijft achter Grijze Piet staan

BREDA - De Bredase binnenstad zal zich op 13 november vullen met duizenden bezoekers voor het nieuwe Sinterklaasevenement van Sinterklaas Comité Breda Centrum in het Valkenberg. Maar dat niet alleen. Ook zullen demonstranten van Kick Out Zwarte Piet van zich laten horen, want het comité in Breda houdt vast aan Grijze Piet. “Wij blijven achter onze keuze staan”, stelt voorzitter Ronnie Foesenek.

Het wordt een bijzondere zaterdag voor stichting Sinterklaas Comité Breda Centrum. Op 13 november zal de Sint niet zoals gewoonlijk aan komen varen in de Haven tijdens een intocht, maar kunnen Bredase kinderen de Sint en zijn pieten verwelkomen tijdens een gloednieuw doorloopevenement in het park. En bij dat evenement zullen er geen Zwarte Pieten of Roetveegpieten te zien zijn. Het Sinterklaas Comité heeft namelijk gekozen voor Grijze Pieten.

Donderdag werd bekend dat de actiegroep Kick Out Zwarte Piet zal gaan demonstreren tijdens het Sinterklaasevenement in de Bredase binnenstad. De actiegroep verzet zich tegen de ‘racistische karikatuur van zwarte, grijze en bruine pieten’. Maar het Bredase comité stapt dus niet over naar de variant met roetvegen. Donderdagavond heeft het comité daar nog een overleg over gehad.

“Wij houden vast aan het plan dat we hadden, en dat is met een Grijze Piet”, aldus Foesenek. Hij benadrukt dat hij de demonstratie van Kozp respecteert. “We leven in een vrij land. Demonstreren mag altijd. De demonstratie moet dus gewoon door kunnen gaan. Wat voor ons vooral belangrijk is, is dat het niet ten koste gaat van het feest.” Volgens Foesenek kijken de vrijwilligers van het comité ernaar uit om er een geweldige dag van te maken. “We hebben er vertrouwen in dat dat gaat lukken.”