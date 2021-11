Buurtbewoners Haagweg slaan handen ineen: ‘Moet iets veranderen aan de straat’

BREDA - Een veilige, groene en duurzame herinrichting van hun straat: dat is waar de bewoners van de Haagweg, Annemarie, Mijntje en Willem voor pleiten. Vanochtend bezorgden zij een stapel met handtekeningen én een brief aan wethouder Daan Quaars. De bewoners willen graag meedenken over de mogelijkheden van de straat. “Wij zouden graag zien dat er wat gedaan wordt met de snelheid en het trottoir.”

Op de Haagweg mogen auto’s 30 kilometer per uur rijden. ‘’Maar het nodigt gewoon uit om harder te rijden,’’ legt Mijntje Notermans uit. Samen met Annemarie Knijf en Willem Vos hebben zij het buurtinitiatief opgezet om handtekeningen te verzamelen om het gedeelte tussen de Heuvelstraat en de Esserstraat aan te pakken. De petitie is inmiddels 75 keer ondertekend, wat gelijk staat aan 80 procent van dat deel van de straat.



Op maandagochtend stonden de bewoners, gewapend met 30 kilometer per uur bordjes, voor het stadhuis waar ze de map met handtekeningen aan Daan Quaars overhandigen.”We maken ons zorgen om onze kinderen. Die laat ik echt niet zomaar zelfstandig de straat oversteken,’’ geeft een buurtbewoner aan. ‘’We doen dit voor onze kinderen, maar ook voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn,’’ vult Mijntje aan.

Verandering

De bewoners zien veel kansen in een veilige, groene en duurzame herinrichting van de straat, passende bij de Bredase ambitie ‘Stad in een park’. Naast dat de buurtbewoners in de straat graag duidelijker overzicht van de snelheid willen krijgen, pleiten zij ook voor een beter trottoir. De bewoners geven aan last te hebben van overstromingen en trillende huizen. ‘’Hier moet écht iets veranderen. Wij sluiten ons dubbel en dwars aan bij de gemeentelijke ambities van stad in een park. In dat kader pleiten wij voor een veilige, groene en duurzame herinrichting van onze straat. Het liefst zo snel mogelijk.’’

Wethouder Daan Quaars ontving maandagochtend een map met handtekeningen. “Ook onze kinderen zijn aan de slag gegaan”, aldus één van de initiatiefnemers van de petitie. “Met tekeningen van de Haagweg laten onze kinderen weten achter het initiatief te staan.”

Impressie

De bewoners hebben een aantal plannen voor hun straat. ‘’Wij stellen ons de gerenoveerde Haagweg voor met brede trottoirs, groene perkjes rond parkeerhavens en een dubbele rij bomen die de weg omzoomt, met duidelijk afgebakende ruimtes voor wandelaars, fietsers, langzaam autoverkeer en parkeren,’’ stellen de bewoners in hun brief. Ze streven daarnaast voor een duidelijke afbakening voor het verschillende verkeer. ‘’Zodat de kwetsbare verkeersdeelnemers worden beschermd en het gemotoriseerde verkeer tot een lage snelheid wordt gemaand.’’

Deze combinatie is al eerder op verschillende 30km-plekken in Breda gerealiseerd. “We begrijpen dat het plannen en aanbesteden van dit soort werkzaamheden enige tijd duurt. Daarom zouden we graag zo spoedig mogelijk in overleg treden”, aldus de bewoners. Wethouder Daan Quaars nam de map in ontvangst. ‘’Gezien het enthousiasme willen we hier zeker energie en aandacht in stoppen.’’ Hij geeft aan binnen vier weken met de initiatiefnemers om de tafel te gaan.