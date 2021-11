Op het Kasteeplein staan ouders met hun kinderen in de rij om naar het evenement in het park te gaan. (Foto: Camiel Beekers)

Ouders en kinderen in de rij om Sinterklaas en pieten te verwelkomen in Park Valkenberg

BREDA - Na weken wachten was het dan eindelijk zover. Sinterklaas maakt zaterdag niet zoals gebruikelijk zijn opwachting in de Haven van Breda, maar in Park Valkenberg. De gespannen kinderen verwelkomen in tijdsloten samen met hun ouders de sint en zijn pieten.

Normaal gesproken vaart Sinterklaas met honderden pieten onder het toeziend oog van honderden kinderen halverwege november de Haven van Breda binnen. Maar door de coronacrisis kan de Sint ook dit jaar niet met de boot aankomen in de stad. Toch kan de Goedheilig man vandaag gewoon aankomen in Breda.

De Sint en Pieten brachten vandaag namelijk een bezoek brengen aan Park Valkenberg. Ondanks de regen en de wind staan veel ouders met hun kinderen in de rij voor Park Valkenberg om een kijkje nemen bij het afgezonderde evenement. “Via een doorloopevenement loop je langs vele Pieten waaronder een Pietenband, dj-pieten, een dansgroep, trikespieten en uiteraard kom je bij de Sint. Dans mee met de Pieten, krijg pepernoten, ga op de foto met een Trike (en een trikespiet) en heet persoonlijk de Sint welkom in Breda.”

Voor het evenement in Park Valkenberg moesten bezoekers een kaartje van 1,50 euro kopen. Daarnaast moesten bezoekers een tijdslot reserveren om drukte te voorkomen. Het was niet nodig om een QR-code te laten zien en vrijwilligers werden ingezet om te zorgen dat 1,5 meter afstand bewaard werd.



