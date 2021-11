Demissionair kabinet lijkt advies OMT op te volgen: lockdown van 3 weken en horeca om 19.00 dicht

BREDA - Het lijkt erop dat het demissionaire kabinet het advies van het OMT grotendeels opvolgt. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er vanavond een lockdown van drie weken aangekondigd. Dat meldt NOS op basis van bronnen. Horeca en niet-essentiële winkels zullen dan om 19.00 uur hun deuren moeten sluiten.

Er werd gisteren volop overlegd in het Catshuis in Den Haag. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het demissionaire kabinet gisteren al dat een korte lockdown verstandig zou zijn. Gisteren werden meer dan 16.000 coronabesmettingen geregistreerd, het grootste aantal sinds het begin van de crisis. Nederland wordt dan ook bestempeld met het risiconiveau ‘ernstig’.

Met de nieuwe informatie over een lockdown van drie weken gaat het demissionaire kabinet verder dan de twee weken die het OMT adviseerde. Op andere vlakken gaan die maatregelen juist minder ver. Zo blijven bioscopen en theaters waarschijnlijk open. Naast de maatregel dat de horeca en niet-essentiële winkels om 19.00 moeten sluiten, zal het advies gaan gelden om maximaal vier bezoekers uit te nodigen. Sportwedstrijden mogen doorgaan, maar publiek mag hierbij niet aanwezig zijn. Daarnaast wordt de aanbeveling om steeds meer thuis te werken nog een keer benadrukt. Over het 2G-beleid, waarbij je enkel een geldige QR-code krijgt door een herstel- of vaccinatiebewijs, wordt nog gediscussieerd.

Persconferentie

Mogelijk wordt in de loop van de dag meer bekend over de nieuwe maatregelen. Vanmiddag worden de officiële besluiten genomen, die vanavond tijdens de persconferentie van 19.00 uur bekend worden gemaakt. De nieuwe maatregelen zullen zaterdagavond 13 november ingaan.