Dansvoorstelling FREEDOM in Chassé Theater: Het verhaal van gemartelde Mohamedou

BREDA - Een bijzondere dansvoorstelling, met een merkwaardig achterliggend verhaal over vrijheid. Dat is het vertrekpunt van de dansvoorstelling FREEDOM die binnenkort in het Chassé Theater draait. Mohamedou Ould Slahi vertelt zijn verhaal en historie, over hoe hij onschuldig vastzat in Guantànamo Bay en daar werd gemarteld.

Enkele maanden na nine-eleven werd Mohamedou Ould Slahi gearresteerd en ontvoerd naar Jordanië, waar hij na acht maanden werd overgeplaatst naar de militaire gevangenis Guantànamo Bay in Cuba. Zonder ooit te horen waar hij van werd beschuldigd, werd hij veertien jaar lang vastgehouden en gemarteld.

Tijdens zijn detentie begon hij zijn ervaringen op te schrijven. Hij wist zijn manuscript via zijn advocaten naar buiten te krijgen en in 2015 verscheen zijn Guantánamo Diary, in een door de Amerikaanse inlichtingendiensten zwaar geredigeerde uitgave. Na zijn vrijlating in 2016 werkte hij aan het herstel van zijn originele woorden en in 2017 werd de gerepareerde editie gepubliceerd.

Inmiddels is het boek een internationale bestseller. Als ‘writer in residence’ bij het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni, schreef Mohamedou de tekst voor de dansvoorstelling FREEDOM, die op 16 oktober in première ging. Binnenkort is de voorstelling te zien in het Chassé Theater.

Vrijheid



Mohamedou weet door zijn ervaringen als geen ander wat vrijheid is. ''Het kan in heel veel dingen zitten, maar het is voor iedereen in elke situatie anders. Maar je kunt het pas vinden, als je weet wat je nodig hebt.'' De dansvoorstelling FREEDOM van club Guy & Roni is dan ook gebaseerd op de teksten die Mohamedou schreef.

''Ik werd aan Guy Weizman voorgesteld door zangeres en kunstenaar Rajae El Mouhandiz. Samen met haar componeerden we een nieuwe versie van de prachtige hymne van John Newton, waarbij we begeleid worden door een orkest, koor en dansers van Club Guy & Roni. Zo is die samenwerking gaan rollen.''

Mohamedou is erg dankbaar voor de bekendheid van zijn verhaal. ''Dat dit een reden is voor mensen om op te komen voor democratie en mensenrechten, had ik in mijn stoutste dromen nooit gedacht.'' Zijn ultieme droom? ''Om in een vrij land te kunnen schrijven en creëren zonder angst voor vervolging of kidnapping.''

Dansvoorstelling



De voorstelling is gemaakt door Roni Haver en Guy Weizman, en wordt gespeeld door het prijswinnende ensemble van dansers en muzikanten van de club Guy & Roni en Slagwerk Den Haag. Woensdag 24 november van 20:30 uur tot 21:45 is de dansvoorstelling te zien in het Chassé Theater.