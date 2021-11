Spoedtest.nl beschuldigd van uitgeven vervalste vaccinatiebewijzen: Testlocaties dicht

BREDA - De testlocaties van Spoedtest.nl zijn gesloten. Spoedtest.nl wordt door het ministerie van Volksgezondheid verdacht van het vervalsen van vaccinatiebewijzen. Alle afspraken zijn afgezegd en klanten kunnen ook geen nieuwe afspraken voor Testen voor Toegang meer maken. Het commerciële testbedrijf heeft twee locaties in Breda.

Spoedtest.nl is goed voor ongeveer 10 procent van de testmarkt. Hun website verkondigt dan ook groot dat ze de grootste testaanbieder van Nederland zijn. In Breda is het bedrijf op twee locaties te vinden: In de binnenstad en in Moleneind. “We betreuren de drastische beslissing van het ministerie,” laat oprichter Rasmus Emmelkamp eerder vandaag aan NOS weten. Hij stelt dat de beschuldigingen volledig ongegrond zijn en dat zijn bedrijf geen vervalste vaccinatiebewijzen afgeeft.

Wel testen, maar geen QR-code

Doordat het bedrijf is gesloten, kunnen ze geen nieuwe QR-codes genereren en kunnen mensen geen nieuwe testafspraak meer maken via Testen voor Toegang. Bestaande QR-codes blijven vooralsnog wel geldig. Overigens is het wel mogelijk om reguliere testen te boeken, maar de resultaten verschijnen dan niet meer in de coronacheck-app. “Sinds anderhalve maand waren wij toegelaten tot Testen voor Toegang. Dat was voor ons een extraatje, niet onze core business.” Oprichter Emmelkamp wil niet laten weten hoeveel tests het bedrijf misloopt door Testen voor Toegang, dit in het belang van het onderzoek.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangifte gedaan van fraude. Voorheen zijn er al verschillende medewerkers van testaanbieders en vaccinatiestraten opgepakt en op non-actief gesteld. Dit is de eerste keer dat een bedrijf in zijn geheel onder de loep wordt genomen.