55 jaar carnaval in Bosuilendorp: ‘Het jubileumboek is een ode aan alle Bosuillen’

ULVENHOUT - Eindelijk was het afgelopen week zo ver: De presentatie van het langverwachte naslagwerk over 55 jaar carnaval in Bosuilendorp. Door het coronavirus moest de opleverdatum een paar keer uitgesteld worden. “Dat gaf ons wel de kans om er een goed en compleet boek van te maken”, vertelt Frank Husson. Het resultaat? 256 pagina’s vol herinneringen in tekst en beeld: Een ode aan alle Bosuilen en Bosuilinnen.

De werkgroep voor het jubileumboek kwam in het najaar van 2020 voor het eerst bij elkaar. Omdat toen net aanvullende coronamaatregelen waren afgeroepen, vond de aftrap digitaal plaats. En uiteindelijk is het hele boek ‘op afstand’ gemaakt. “De drukker leek het op het allerlaatste moment nog te laten afweten, maar uiteindelijk was het boek toch net op tijd voor de presentatie klaar”, laat de organisatie weten.

Twee versies

Het jubileumboek bevat een Prinsengalerij met portretten van alle 17 Bosuilse leutvorsten. Ook de Bosuilse jeugd, sfeermakers en markante persoonlijkheden uit het Bosuilse Carnaval komen aan bod. Carnaval in Bosuilendorp wordt uitgebreid van dag tot dag beschreven.

Er is een ‘normale’ editie uitgebracht, met een oplage van 411 boeken. Daarnaast zijn 55 exemplaren gedrukt met een luxe kaft, gouden bladwijzer en handtekeningen van alle nog levende Prinsen. Beide versies zijn in de webshop van de Stichting Ulvenhouts Carnaval verkrijgbaar.

Er was geen enkele twijfel over wie het eerste exemplaar zou ontvangen. Secretaris John Vester: “Er stond eigenlijk maar één naam bovenaan het lijstje: Henk Bos. Een persoon die enorm belangrijk is geweest in de afgelopen 15 jaar, die altijd aanwezig was maar nooit op de voorgrond stond, iemand waar je altijd blind op kon vertrouwen.” De boekpresentatie vond afgelopen weekend plaats bij Heemkundemuseum Paulus van Daesdonck, waar 6 december 2020 de overzichtstentoonstelling over 55 jaar Carnaval in Bosuilendorp geopend werd. De officiële afsluiting hiervan vond aansluitend aan de boekpresentatie plaats. En door de coronamaatregelen werden vervolgens ook meteen de nieuwe Prinsen van Bosuilendorp en hun Gevolgen gepresenteerd: Jeugdprins Nick Verpaalen en Prins Joep XVII.