Dankzij deze Bredanaar krijgt Nederland een herbruikbare kerstbomenbos

BREDA - Ieder jaar zetten wij in Nederland zo’n 2,5 miljoen kerstbomen op straat. De Bredase Frank Haagen en zijn zwager Alex de Graaf konden het niet langer aanzien en bedachten een duurzaam alternatief: BeterBoompje. De bomen met kluit gaan na de feestdagen terug de grond in om daar samen het grootste herbruikbare kerstbomenbos van Nederland te vormen.

In december zet een groot deel van alle Nederlanders een kerstboom in huis. Dat zorgt voor sfeer in veel woonkamers, maar in januari ook voor maar liefst 2,5 miljoen kerstbomen in de containers. Dat moet anders kunnen, vinden Frank en Alex. Daarom startten zij met BeterBoompje. Met dat initiatief willen de twee mannen Nederlanders de mogelijkheid geven om een herbruikbare kerstboom in huis te zetten, die na de kerst ‘gewoon’ weer de grond in gaat.

Vorig jaar zijn Frank en Alex al gestart, en toen werden er 2.500 BeterBoompjes besteld. Dit jaar rekent het duo op minstens een verdubbeling. Frank: “Door de coronacrisis zijn veel mensen zich bewuster geworden van het klimaat en ze willen hun steentje bijdragen aan een betere wereld.” Het duo kreeg vorig jaar zelfs een telefoontje uit Den Haag. “Jesse Klaver wilde graag een BeterBoompje, maar toen hadden we nog geen pick up in Den Haag”, vertelt Alex. “Dit jaar trouwens wel, dus hopelijk weet hij ons weer te vinden!”

Die herbruikbare kerstbomen gaan samen komen in een groot herbruikbare kerstbomenboos. Het BeterBoompje Kerstbomenbos wordt gerealiseerd in Leusden op de kwekerij van Adopteer een Kerstboom. “Wij geven de voorkeur aan een herbruikbare kerstboom met kluit, maar omdat deze bomen er nu nog veel te weinig zijn, bieden wij ook een boom aan zonder kluit”, legt Frank uit. “Ter compensatie planten wij hiervoor twee herbruikbare adoptieboomstekjes aan in het BeterBoompje Kerstbomenbos. Als deze boompjes groot genoeg zijn kunnen ze gemiddeld vijf jaar lang worden gebruikt als adoptiekerstboom.”

Het begin van het herbruikbare kerstbomenbos is inmiddels gemaakt. “Door de adoptieboompjes vanaf nu flink aan te planten kunnen we straks allemaal genieten van een kerstboom met kluit die meerdere jaren bij ons op bezoek komt met kerst.”