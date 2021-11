Geen animo voor vrijwillig vuurwerkvrije zones in Breda

BREDA - Breda telt met de jaarwisseling 12 vuurwerkvrije zones. Binnen de zones geldt een verbod om vuurwerk af te steken van 31 december 2021 18.00 uur tot 1 januari 2022 2.00 uur. In alle andere delen van Breda is binnen deze tijden het afsteken van vuurwerk toegestaan. Er was dit jaar ook een mogelijkheid voor buurten om een vrijwillig vuurwerkvrije zone in te stellen. Maar daarvoor zijn geen aanvragen binnengekomen.

De 12 vuurwerkvrije zones zijn aangewezen om overlast, schade of gevaar te voorkomen. Het gemeentebestuur heeft ze vanuit het oogpunt van welzijn voor mensen en dieren, bescherming van historisch erfgoed en het handhaven van openbare orde en veiligheid vastgesteld. De basis hiervoor is met de gemeenteraad afgesproken.

“De 12 verschillende plekken waar het met Oud&Nieuw verboden is vuurwerk af te steken, zijn om verschillende redenen aangewezen”, legt burgemeester Depla uit. “Bijvoorbeeld omdat een locatie extra kwetsbaar is of omdat er de vorige jaren flinke overlast was voor de omwonenden of sprake van grove vernielingen. Dat vraagt om maatregelen. Het aanwijzen van deze vuurwerkvrije zones stelt ons in staat om op specifieke plekken deze overlast of de risico’s deels terug te dringen en er op te kunnen handhaven.”

Vrijwillige vuurwerkvrije zones in Breda

Inwoners konden ook zelf een vrijwillige vuurwerkvrije zone in hun buurt aanvragen via het netwerk van Buurtpreventie Breda. Aanmelden kon tot en met 13 november 2021. Er zijn geen initiatieven voor vrijwillige vuurwerkvrije zones uit de stad gekomen. Mochten straten of wijken alsnog met hun bewoners willen afspreken geen vuurwerk af te steken of alleen op een specifieke locatie in de straat of wijk, dan kan dit. Dit blijft mogelijk zie www.breda.nl/vuurwerk.

Vuurwerkvrije zones

Voor de volgende twaalf plekken geldt het verbod om tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken:

Kinderboerderij De Sik

Kinderboerderij ’t Waaijke,

Kinderboerderij De Wolfslaar

Kinderboerderij De Parkhoeve

Woonvoorziening Het Beemdhuis

Woonvoorziening Brabantpark

Amphia Ziekenhuis Molengracht

Het historisch centrum

Korenmolen de Hoop

Groenedijkplein en het grasveld langs deel Doornboslaan

Noorderlichtplein en aangrenzende parkeerzones

Nelson Mandelaplein

Wie toch vuurwerk afsteekt in één van de vuurwerkvrije zones loopt het risico op een boete van 100 euro.