Sinterklaas brengt met tientallen Zwarte Pieten bezoek aan Nelson Mandelaplein

BREDA - Sinterklaas en zijn pieten brachten zondagmiddag tóch een bezoekje aan het Nelson Mandelaplein. Eigenlijk had de organisatie van de Sinterklaasviering in Tuinzigt, Haagpoort en Westerpark al besloten om de activiteit van dit jaar niet door te laten gaan. Maar daar lieten buurtbewoners het niet bij zitten. Zij organiseerden zelf een activiteit.

Dit jaar had de organisatie van de Sinterklaasviering in Tuinzigt, Haagpoort en Westerpark al laten weten dat er geen Sinterklaasactiviteit zou worden georganiseerd. Dit vanwege problemen met de vergunning. Maar toch lieten buurtbewoners Jaimy, Bennie en Natasja het er niet bij zitten. Doordat zij hebben overlegd met de gemeente en de politie kon er toch een activiteit worden georganiseerd.

Zwarte Piet

Op het Nelson Mandelaplein mochten kinderen langs komen om de pieten en Sinterklaas te ontmoeten, en uiteraard ook een handje pepernoten te krijgen. Hoewel het Sinterklaas Comité Breda Centrum tijdens het Sinterklaasevenement in het Valkenberg nog koos voor Grijze Pieten, waren er op het Nelson Mandelaplein tientallen Zwarte Pieten te zien. Daarmee week de organisatie zondagmiddag opnieuw af van de lijn die sinds vorig jaar is uitgezet door de Bredase Sinterklaascomités.

De gemeente Breda liet in juli weten te kiezen voor de landelijke lijn met roetveegpiet. “Piet kan niet meer zwart zijn”, stelden zij destijds. “Zwarte Piet kan door groepen als kwetsend, discriminerend of racistisch worden ervaren. Voor ons geeft de doorslag dat het Sinterklaasfeest een kinderfeest is voor alle ouders en alle kinderen in Breda. Wij kiezen er voor om het kind centraal te blijven stellen.”



Foto: Perry Roovers / SQ Vision