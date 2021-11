Bredase demonstratie tegen coronamaatregelen gaat door ondanks rellen in Rotterdam

BREDA - Ondanks de rellen in Rotterdam afgelopen nacht heeft de organisatie van #076AAN besloten de muziekdemonstratie vanmiddag door te laten gaan. Wel roepen zij iedereen op alleen te komen als je liefde meebrengt. De demonstranten willen tegengeluid laten horen aan de nieuwe coronamaatregelen.

In het centrum van Rotterdam braken vrijdagavond rellen uit. Het ging om een niet-aangemelde demonstratie tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet, maar dit liep uit de hand. De demonstranten staken zwaar vuurwerk af en gooiden met voorwerpen naar de politie. Ook werden er politieauto’s in brand gestoken. Toen de brandweer ter plaatse kwam om de branden te blussen werden ook zij bekogeld. Het bleef niet bij politieauto’s. Ook andere voertuigen, panden en spullen werden in brand gestoken. Daarnaast raakte een journalist gewond nadat hij werd aangevallen door relschoppers. In totaal zijn er zeker zeven mensen gewond geraakt bij de rellen. Enkele van hen raakte gewond door gerichte schoten van de politie. Er zijn zeker twintig mensen aangehouden. Het is nog onduidelijk hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen.

Dit leidt tot gemixte gevoelens over de muziekdemonstratie #076AAN die zaterdagmiddag in de Bredase binnenstad plaatsvindt. Hierbij verwacht de organisatie 1500 tot 2000 demonstranten. Toch hebben zij besloten de demonstratie tegen de coronamaatregelen ‘gewoon’ door te laten gaan. “Wij zijn geschrokken na wat er vannacht allemaal is gebeurd in Rotterdam. Wij distantiëren hier ons dan ook van”, laat de organisatie van #076AAN weten. “Het is logisch dat mensen er klaar mee zijn, dat zijn wij ook, maar laten we alsjeblieft proberen liefde voorop te stellen. Laten we verbinden, niet slopen. Laten we praten, niet de mond snoeren. Latenwe lief hebben, niet haten.” Bij de demonstratie is ‘alleen maar liefde welkom. “Laten we samen vredig demonstreren en het gesprek met elkaar aangaan.”

De demonstranten verzamelen zich vanmiddag om 13.00 uur op het Chasséveld, waarna zij twee keer een route door de Bredase binnenstad lopen met twee ‘muziekvrachtwagens’, een grote XXL partybus en nóg zeven partybussen. “Iedereen is er helemaal klaar mee. Er komen zelfs mensen uit Nijmegen en Maastricht”, liet Joost Eras, een van de organisatoren, eerder aan deze site weten. De organisatoren zijn het niet eens met het Haagse beleid, en vinden dat de regels ‘niet in Breda thuishoren’. ‘’De horeca is telkens de dupe van het overheidsbeleid, zelfs als zij zich 100 procent inzetten om alles zo veilig mogelijk te organiseren. Het is een keer klaar. De maat is vol,’’ stelt 076AAN. “Sinds 25 kroegen afgelopen zaterdag na 20.00 uur gewoon doorgingen staat Breda bekend als het stoutste jongetje van de klas”, liet Eras aan RTL Nieuws weten.