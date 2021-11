Meke Oomens kreeg een hersenbloeding: ‘Het kan iedereen overkomen’

BREDA - In de rubriek Held van de Maand zetten we mensen in de schijnwerpers die zich langdurig onbetaald hebben ingezet. Deze keer is dat Meke Oomens. Tien jaar geleden kreeg Meke een hersenbloeding. Na een intensieve revalidatie vond ze een passende baan. Daarna begon ze met haar vrijwilligerswerk voor de Hersenstichting en Swim to Fight Cancer.

“Van binnen wist ik direct dat ik een fietsongeluk kreeg vanwege een hersenbloeding. Maar de artsen hielden een half jaar lang vol dat mijn klachten juist het gevolg waren van de val op mijn hoofd. Na mijn operatie had ik een maand of vijf nodig om te revalideren. Ik moest alles weer leren, net als een klein kind.”

“Daarna ging ik op zoek naar ander werk en ik kwam terecht bij ABNAMRO. Ik werd begeleid door B-Able, het interne netwerk daar voor mensen met een arbeidsbeperking. De focus ligt op mogelijkheden en niet op beperkingen. Later vroegen ze of ik in het bestuur van B-Able kwam om praktische zaken te regelen en buddy-coach voor collega’s te zijn.”

Hersenstichting

“Het lijkt vaak of er niets met mij aan de hand is. Dat is natuurlijk wel zo, alleen is het niet zichtbaar. Zo kost alles mij veel energie en moet ik zorgen dat ik mijn beschadigde hersencellen actief houd. Ik ging blogs schrijven voor de Hersenstichting over hoe het leven eruitziet met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Als je je verhalen deelt, ervaren lotgenoten dat als steun. Ze putten vaak kracht uit mijn verhalen want ze zien: het kan wel! En voor de omgeving is het goed om inzicht te krijgen in het leven van iemand met NAH. Door artsen wordt de juiste diagnose nog weleens gemist. Ook daarom is er behoefte aan ervaringsverhalen. Naast de blogs chat ik ook met lotgenoten, ik beantwoord vragen en geef advies. Bovendien werf ik fondsen voor de Hersenstichting. Het gaat om simpele dingen, mensen vragen een activiteit te organiseren of een kerstkaart te maken en de opbrengst daarvan te doneren. Dat doe ik eveneens voor Swim To Fight Cancer, een project dat is voortgekomen uit de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden. De opbrengst gaat naar kankeronderzoek.”

Impact

Voor Meke was het logisch om vrijwilligerswerk te zoeken. “Het zit in mijn bloed om iets over te hebben voor een ander. Dat deed ik ook al voor mijn ongeluk. Ik ben jarenlang leider geweest bij de Scouting en ook bij de zwemvereniging was ik vrijwilliger. Naar aanleiding van mijn blogs krijg ik verzoeken voor interviews, zoals in het magazine van zorgverzekeraar CZ. Bij de bank is een filmpje opgenomen voor UWV Perspectief. Zo ontstaat er een inktvlekwerking zodat ik mijn boodschap breed kan uitdragen. Voor de mensen met NAH is dat: blijf positief. Voor de anderen is die boodschap: laten we niet in hokjes denken maar laten we er in onze samenleving één geheel van maken. Want let op: dit kan ook jou overkomen! En dan wil je er toch bijhoren?”

Wil jij meer weten van de Hersenstichting of doneren? Kijk op www.hersenstichting.nl. Wil je meer weten over Meke Oomens of andere helden? Ga dan naar www.heldenvanbreda.nl