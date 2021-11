Undercoveragenten rijden personenauto klem op A58

BREDA - Undercoveragenten hebben maandagmiddag een personenauto klem gereden. Dat gebeurde op de A58 ter hoogte van Bavel. Twee auto’s van de undercover agenten en de klemgereden auto raakten hierbij beschadigd. Er is niet bekend hoeveel personen er zijn opgepakt.

Ter hoogte van Bavel op de A58 werd vanmiddag een personenauto klem gereden door undercoveragenten. De personenauto kwam terecht in de berm en reed tegen een paaltje aan. Ook de twee auto’s van de undercoveragenten eindigden in een hekwerk. Bergingswagens haalden de auto’s op, en politie kwam ter plaatse om het ongeval mee af te handelen. Het is nog onbekend hoeveel personen zijn opgepakt.

De snelweg richting Breda werd tijdelijk volledig afgesloten voor verkeer, waarna zes kilometer file ontstond door de bergingswerkzaamheden. Verkeer werd omgeleid via Den Bosch en Waalwijk. Rond 15.30 uur werd de weg vrijgegeven.