Chassé Theater zet in op shows met doventolken: ‘Iedereen moet zich thuisvoelen’

BREDA - Theater toegankelijk maken voor iedereen. Dat is het doel van het Chassé Theater in Breda. Daarom bieden zij binnenkort, in samenwerking met Theater met Tolk, een show aan inclusief twee tolken. Zo kunnen ook doven en slechthorenden genieten van een voorstelling.

Voor doven en slechthorenden zijn veel plekken nog niet goed toegankelijk. Daar wil het Chassé Theater in samenwerking met Theater met Tolk verandering in brengen. Tijdens de kerstvoorstelling 'Snowponies, een 'Merrie’ Christmas' van Alex Klaasen zullen twee tolken aanwezig zijn om het verhaal voor slechthorenden te ondersteunen.

''Het is onze missie om een plek te zijn waar iedere Bredanaar zich thuis voelt,'' laat een woordvoerder van Chassé weten. ''We zijn dan ook op vele fronten hard aan het werk om onze toegankelijkheid te vergroten. Zo ook voor dove en slechthorende mensen.'' Samen met stichting Theater met Tolk heeft Chassé Theater de mogelijkheden onder de loep genomen. ''Met hen hebben wij in onze programmering gekeken welke voorstellingen geschikt zouden zijn om getolkt te worden door een NGT gebarentolk. Samen kwamen we uit op Snowponies."

De twee tolken zullen elkaar gedurende de show afwisselen. Zij hebben de voorstelling al een keer gezien en hebben het script ontvangen, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden. "Tijdens de voorstelling staan ze uitgelicht op het podium. Doven en slechthorenden krijgen daarnaast een gereserveerde plek zodat ze een goed zicht op de tolken hebben. Naar aanleiding van de reacties op de voorstelling gaan we kijken hoe we in de toekomst meer voorstellingen toegankelijk kunnen maken voor dove en slechthorende mensen.''