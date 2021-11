Social Work Breda bestaat 10 jaar en krijgt nieuwe naam: voortaan ‘Vrijwillig & Co’

BREDA - Social Work Breda krijgt een nieuwe naam. De organisatie die als doel heeft om kinderen, jongeren en hun ouders te ondersteunen bij het opvoeden en groeien, gaat voortaan door het leven als ‘Vrijwillig & Co’.

Dit jaar bestaat Social Work Breda 10 jaar en daarom slaan ze een nieuwe weg in. Social Work Breda wordt nu een echte vrijwilligersorganisatie. Hierbij hoort ook een naamsverandering, nieuwe website en meer activiteit op social media.

Jan van Haren, inmiddels tien jaar bestuurder van Social Work Breda, koos voor de nieuwe naam Vrijwillig & Co. Er is voor deze naam gekozen omdat de projecten, samen met goed opgeleide en betrokken vrijwilligers, worden uitgevoerd. Projecten zoals Kamers met Kansen, Samen uit Elkaar, Jouw Kind Is Uniek en kindermagazine ChaTime. “Deze zijn niet meer weg te denken uit Breda.”

Op donderdag 25 november wordt de nieuwe website aan de stad voorgesteld. De collega’s van Vrijwillig & Co en hun vrijwilligers hebben hard gewerkt met de voorbereiding en hopen nog beter gezien te worden in de stad.