Tentoonstelling over Max Verstappen opent in de Koepel in Breda

BREDA - In de laatste week van het bloedstollende Formule 1-seizoen opent de Koepel in Breda haar deuren voor een tijdelijke tentoonstelling Vleugels to the Max. Bezoekers kunnen aan de hand van verschillende foto-exposities achtergrondverhalen over Max Verstappen en Red Bull Racing ontdekken.

Voor fans van Max Verstappen zijn spannende weken aangebroken. Met nog twee races te gaan ligt de Nederland acht punten voor op Lewis Hamilton in de strijd om de titel van wereldkampioen. Liefhebbers van de Formule 1 kunnen vanaf 4 december hun hart ophalen in de Koepel van Breda. Dan opent de tentoonstalling Vleugels to the Max de deuren.

Formule 1-fotograaf Frits van Eldik neemt de bezoeker tijdens de tentoonstelling mee in een audiotour met mooie anekdotes bij unieke foto’s van een jonge Max Verstappen. Je ontdekt de verhalen achter Red Bull Racing en hoe het team zich door de jaren heen heeft ontwikkeld en talenten als Max Verstappen, maar ook Sebastian Vettel en Ricciardo zich ontwikkeld hebben met het Red Bull Junior Team en Toro Rosso. Daarnaast zijn er enkele echte F1-auto’s en andere race items uit de carrière van Max van dichtbij te bewonderen en kunnen de fans nog eens genieten van de prachtige hoogtepunten van afgelopen jaren.

Huisfotograaf en goede vriend van Max en de familie Verstappen, Frits van Eldik, volgt de coureur al jaren en dit levert prachtige foto’s op, welke een persoonlijk kijkje geven in de ontwikkeling van Max. “In de oude foto’s zie je waarom Max zo goed is geworden. Waar de basis is gelegd, met name door Jos Verstappen. Maar je ziet ook hoe dat verhaal samenkomt bij het team van Red Bull Racing die zijn ingericht en in staat zijn de grootste talenten vleugels te geven, met de rol van het Red Bull Junior Team en Toro Rosso (het huidige Alpha Tauri). De expositie geeft dus echt een totaalbeeld van het team en Max Verstappen”, zegt Frits van Eldik.

De expositie is geopend van 4 tot en met 11 december. De tentoonstelling is toegankelijk met een geldige QR-code of negatief Corona-testresultaat en toegangsticket. De expositie is vrij toegankelijk, maar bezoekers moeten wel tickets reserveren. De openingstijden zijn 10.00 uur tot 17.00 uur, maar die zijn vanwege de coronamaatregelen nog onder voorbehoud.