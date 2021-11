NAC moet boete van 7500 euro betalen voor bier en vuurwerk gooien door supporters

BREDA - NAC heeft een schikkingsvoorstel van de tuchtcommissie van de KNVB naar aanleiding van het gooien van bier in meerdere duels en het afsteken van vuurwerk tijdens NAC – Excelsior geaccepteerd. Dit betekent dat de club een boete van 7.500 euro moet betalen. Daarbij komt een voorwaardelijke geldboete van 2.500 euro met een proeftijd van één jaar.

Tijdens de thuisduels met ADO Den Haag, FC Emmen en Excelsior werden meerdere keren bekers bier richting het veld gegooid. Tijdens het laatstgenoemde duel is ook vuurwerk ontstoken op de tribunes. Naar aanleiding van die feiten zijn verschillende onderzoeken gestart en heeft NAC voldoende bewijzen gevonden om tot op heden negen stadionverboden op te leggen.

KNVB

Tijdens het duel met Excelsior van 1 oktober heeft NAC toestemming gegeven om een megadoek te tonen. In het schikkingsvoorstel dat NAC heeft ontvangen en waarmee NAC akkoord is gegaan maakte de openbaar aanklager de volgende opmerking omtrent het afsteken van vuurwerk: “Van belang hierbij is dat NAC Breda de afgelopen twee seizoenen eveneens geconfronteerd met het afsteken van vuurwerk door haar eigen supporters. Ook toen zijn vlaggen en spandoeken in het vak toegestaan en dit is toentertijd eveneens meegewogen en genomen in de motivering van de aanklager bij zijn schikkingsvoorstel. Deze vlaggen en spandoeken hebben toen, net als nu, de identificatie van de betrokkenen zeer bemoeilijkt.”

Boete lager uitgevallen

Gezien de coronacrisis, waardoor veel clubs het financieel zwaar hebben, heeft de aanklager besloten hiermee rekening te houden bij het opleggen van de straffen aan NAC Breda. De aanklager kiest er in deze zaak dan ook voor om af te wijken van de richtlijn straffen en een lagere geldboete op te leggen.

De club wil nogmaals benadrukken dat de feiten die zijn gepleegd onwelkome incidenten zijn tijdens de wedstrijden. “We roepen dan ook op dergelijke strafbare feiten achterwege te laten, wanneer we het Rat Verlegh Stadion weer mogen vullen”, aldus NAC.