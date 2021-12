Tweede editie kerststallenroute Bavel telt nu al bijna tweehonderd deelnemers

BAVEL - De succesvolle kerststallenroute in Bavel krijgt deze decembermaand een vervolg. Na een geslaagde eerste editie waarbij ruim honderd Bavelaren hun kerststal tentoonstelden in de voortuin, stromen de aanmeldingen voor de tweede editie alweer binnen. “We zitten al op 175 deelnemers, en de aanmeldperiode is nog open”, vertelt Jac van Gils enthousiast.

De kerststallenroute was vorig jaar een nieuw initiatief in Bavel. Ruim honderd bewoners meldden zich aan om mee te doen en plaatsten een kerststal in hun voortuin. Bavelaren konden vervolgens een routekaart kopen en zo op eigen initiatief alle kerststallen in het dorp bewonderen. Zo kon het dorp ondanks de strenge lockdown toch genieten van een mooie kerstactiviteit. “We zijn enorm blij met hoe de eerste editie is verlopen. We hebben zo’n duizend routekaarten verkocht, en dit jaar hopen we dat weer te kunnen evenaren”, vertelt Jac van Gils.

Aan aanmeldingen heeft de kerststallenroute geen gebrek. Waar er vorig jaar in totaal 111 adressen meededen, staat de teller nu al op 175. “We zijn heel blij dat we de kerststallenroute verder uit kunnen breiden met nieuwe adressen. En de aanmeldingen staan nog steeds open. Dus wie ook zijn kerststal wil laten zien in de route, kan zich tot en met 5 december aanmelden.”

Klooster

Het centrale punt van de kerststallenroute is dit jaar dorpshuis ‘t Klooster. Dat is een verandering ten opzichte van 2020, toen het vertrekpunt bij de Molen was. “Die keuze is in goed overleg gegaan. De Molen heeft er geen problemen mee dat het startpunt dit jaar ergens anders is. En voor ons is het Klooster een heel mooie plek omdat het zo centraal is in het dorp. Het is daardoor een heel goede uitvalsbasis. We gaan er ook echt voor zorgen dat het een gezellige plek is. Zo komt er weer een grote kerstboom op het Jack van Gilsplein te staan en zal ook de grote Kerststal dit jaar op het Jack van Gilsplein staan.”

Wat ook nieuw is, is het goede doel dat aan de route is gekoppeld. Vorig jaar kwam de opbrengst van de verkoop van de ruim duizend routekaarten ten goede aan de Molen. Dit jaar zal de opbrengst worden geschonken aan de nieuwe stichting Kerkhof Bavel. Die stichting zet zich in voor het behoud en de openstelling van het Kerkhof aan de Kerkstraat.

Wie de Kerststallenroute wil lopen kan vanaf 18 december tot en met 2 januari bij het Dorpshuis terecht.

Kerst in Bavel

Bavel maakte zich op voor een kerstperiode vol activiteiten, maar een deel daarvan zal vanwege de coronaregels niet doorgaan. Zo is harmonie st. Caecilia genoodzaakt geweest om het kerstconcert te annuleren. Ook van verschillende andere activiteiten is nog niet zeker of zij doorgaan. Wel zal het Nieuw Jaorke Ouwe worden gehouden, en wil Bavel op 9 januari ook de kerstboomverbranding door laten gaan als de vergunning hiervoor wordt afgegeven.