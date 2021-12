De Heuvel wordt 110 sociale huurappartementen rijker: ‘Het wordt een echte community’

BREDA - Op woensdag 1 december ging de eerste schop de grond in voor de bouw van 110 sociale huurappartementen aan de Rijpstraat en Nansenweg in Breda. Het is een bijzonder project voor woningcorporatie WonenBreburg, Gemeente Breda en zorgpartners. Het project in de Bredase wijk Heuvel wordt een community waar iedereen zijn steentje bijdraagt. Het project zet sterk in op verbinding tussen bewoners onderling én met de wijk.

Het nieuwbouwproject aan de Rijpstraat en Nansenweg bestaat uit twee woonblokken. Het eerste woonblok, met 53 zelfstandige huurappartementen, is een gemengd wonen project van WonenBreburg. “Hier ontstaat straks een levendige, sociale wooncommunity met plek voor iedereen. Samen met de zorgpartners, Prisma, SOVAK, SMO Breda en Zintri Zorggroep en Gemeente Breda, stellen we een groep huurders samen die er bewust voor kiest een goede buur te zijn”, legt WonenBreburg uit.

De groep bestaat uit 33 reguliere woningzoekenden en 20 bewoners vanuit de betrokken zorgorganisaties. “Zo ontstaat een levendig wooncomplex waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is. Het project heeft straks een gemeenschappelijke keuken en een ruimte met een wijkfunctie. Wat dit precies voor ruimte wordt, bepaalt de community samen. Het project draagt bij aan het programmaplan Pact Wonen en Zorg Breda. Iedereen moet in Breda fantastisch kunnen wonen én blijven wonen.”

Toekomstig woongeluk

“Dit project stemt in meerdere opzichten tot vreugde”, stelt Hans Pars, bestuursvoorzitter WonenBreburg. “Het is een veelbelovend voorbeeld hoe we in samenwerking met zorgpartners en gemeente een vitale woonplek creëren waar iedereen graag iets voor elkaar wil betekenen. En het levert een zeer substantiële bijdrage aan de versnellingsambitie van de gemeente en de Bredase corporaties om voor 2023 1.200 sociale huurwoningen te realiseren.”

Wethouder Daan Quaars, portefeuillehouder Bouwen en Wonen: “Mooi principe dat bewoners worden geselecteerd op hun bijdrage aan de community. Want een huis is meer dan vier muren en een dak. Het is een plek waar je herinneringen maakt. Ik vind het gaaf dat we vandaag niet alleen de fundering van de bouw leggen, maar misschien nog wel meer de fundering van toekomstig woongeluk!”

Samen verrichtten Hans Pars, Daan Quaars en Suzanne van Rossum (programmamaker SMO) in klein comité op 1 december een bijzondere openingshandeling.

Tweede bouwblok

In het tweede bouwblok aan de Nansenweg komen 57 reguliere sociale huurappartementen, twee- en driekamerappartementen. WonenBreburg bouwt de appartementen om met name de vraag van senioren in de wijk Heuvel naar geschikte ouderenhuisvesting te faciliteren.

De woningen worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd.