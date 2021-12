Militairen KMA brengen Amphia is kerstsferen

BREDA - Bezoekers, patiënten en het personeel van het Amphia ziekenhuis werden vanochtend flink verrast. In alle vroegte kwamen er namelijk 42 militairen aan gemarcheerd ‘gewapend’ met honderden lichtjes en vrolijke kerstversiering. De versiering blijft hangen tot ergens in januari.

Vanmorgen in alle vroegte marcheerden 42 militairen vanuit de KMA richting het Amphia ziekenhuis in Breda. En dat was een grote verrassing voor alle bezoekers, patiënten en het personeel. De militairen hadden zichzelf ‘gewapend’ met kerstversiering. “Voor het tweede jaar op rij, brengen de militairen van KMA Breda ons ziekenhuis in kerstsferen”, aldus Amphia. “Vorig jaar versierden de militairen de kerstboom op het voorplein, bij de hoofdingang.” Dit keer kleden de militairen de binnentuin van het ziekenhuis aan. “De kerstboom bij de hoofdingang is er momenteel nog niet, maar die versieren we binnenkort zelf!”, aldus Amphia.



Foto: Amphia Ziekenhuis

De militairen van KMA Breda versieren de het ziekenhuis als gebaar voor de zorg. “Zij willen ons hiermee een hart onder de riem steken.” Ergens tot in januari blijft de versiering hangen.

Het ziekenhuis heeft al diverse positieve reacties ontvangen. “Via social media laten mensen weten dat zij de versiering heel erg leuk vinden”, aldus een woordvoerster. “Dat vinden wij ook!”