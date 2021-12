Weerbericht Breda: ‘Kil, in avond regen, lokaal natte sneeuw’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 6 december en de komende dagen.



Een neerslagzone behorende bij een lagedrukgebied boven IJsland schuift in de avond en nacht over Brabant. Maandag overdag hebben we te maken met een zwakke rug van hogere luchtdruk.



Verwachting voor maandag 6 december

Het was vanochtend vroeg op veel plaatsen mistig. De mist is inmiddels opgetrokken en op de meeste plaatsen is het grijs met laaghangende wolken. Overdag blijft het droog en in het westen van Brabant breekt aan het begin van de middag lokaal even de zon door. De zuidenwind die vanochtend zwak was wordt vanmiddag en vanavond matig met gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Het is kil met hooguit 4 of 5 graden. Tegen de avond trekt de neerslagzone met regen het westen van Brabant in. Landinwaarts is het wat kouder en kan de regen overgaan in natte sneeuw. Bij voldoende intensiteit van de neerslag kan het in oostelijk Brabant tijdelijk wit worden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 7 december

Later in de nacht naar dinsdag loopt de temperatuur op waardoor enige sneeuw die is blijven liggen snel zal verdwijnen. Overdag is het wisselend bewolkt met zon en wolken. Het blijft dan droog bij maxima van 6 graden. De wind gaat matig tot vrij krachtig (4 tot 5 Beaufort) waaien uit het zuiden. In de avond opnieuw bewolkt met regen vanuit het zuidwesten. Het heeft te maken met een diep lagedrukgebied bij Ierland. Dat gaat enkele dagen in onze omgeving rondtollen. De regen kan in het oosten van Brabant opnieuw tijdelijk overgaan in natte sneeuw.



Woensdag 8 december

Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Plaatselijk valt er een licht buitje. De zuidenwind is matig en het voelt waterkoud aan bij een graad of 5.



Donderdag 9 december

Weinig verandering t.o.v. woensdag. Wolkenvelden, wat zon en lokaal een licht buitje. De wind waait zwak uit het oosten met 2 Beaufort. Opnieuw is het waterkoud bij maximaal 4 of 5 graden.



Zo was het weer zondag 5 december

Maximumtemperatuur: 5,9 graden

Minimumtemperatuur: 1,7 graden

Neerslag: 1,2 mm regen

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 6 december 2021 om 12.00 uur