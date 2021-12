Stedelijk Museum Breda wint Agnes van den Brandeler Museumprijs 2021

BREDA - Stedelijk Museum Breda is de winnaar van de Agnes van den Brandeler Museumprijs 2021. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een klein tot middelgroot museum in Nederland dat met een bijzonder plan voor een solotentoonstelling komt. De prijs vertegenwoordigt een waarde van 50 duizend euro.

Pieter Laurens Mol

Dit jaar gaf de jury de voorkeur aan het voorstel Pieter Laurens Mol – Nachtvlucht een werk van conservator hedendaagse kunst Marjolein van de Ven. Zij maakt samen met de kunstenaar een solotentoonstelling met oud en nieuw werk die volgend jaar van 21mei tot en met 4 september te zien zal zijn in Stedelijk Museum Breda.

In Pieter Laurens Mol - Nachtvlucht wordt de bezoeker meegenomen door het oeuvre van Pieter Laurens Mol (1946, Breda) aan de hand van de uiteenlopende betekenissen van het duister en de kleur zwart. Het gehele project bestaat uit verschillende onderdelen: een tentoonstelling (600 vierkante meter) in het museum, een interventie in de Grote Kerk Breda, een publicatie en publieksprogramma’s voorjonge kunstenaars en jongeren.

Pieter Laurens Mol is voor Stedelijk Museum Breda een sleutelkunstenaar omdat hij vanuit de stad Breda vanaf de jaren zestig een internationale positie heeft opgebouwd. Zijn rijke kunstenaarspraktijk kenmerkt zich door een poëtische houdingen het doordachte gebruik van materialen. Zijn werkwijze is met name relevant voor een jonge generatie kunstenaars, voor wie artistiek onderzoek en ambachtelijkheidbelangrijke onderwerpen zijn.