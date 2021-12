Bredase ‘Bolle Jos’ gezien als nieuwe nummer 1 van onderwereld: ‘Meedogenloos’

BREDA – De 30-jarige Jos L. groeide op in Breda, maar wordt momenteel door politie en justitie gezien als de ‘nieuwe nummer 1’ van de onderwereld. De ‘cokebaron’ staat internationaal gesignaleerd en wordt gezocht voor de invoer van cocaïne en een verdwijning. Dat schrijf de Telegraaf.

Vrees en ontzag, dat is wat de naam ‘Bolle Jos’ of ‘Josje Breda’, zoals Jos L. bekend staat, oproept bij mensen in de onderwereld. Echter is zijn naam bij het grote publiek een stuk minder bekend. De eerste keer dat zijn naam voorbijkomt is in een uitzending van Opsporing Verzocht begin dit jaar. Daar wordt hij in verband gebracht met de verdwijning van Naima Jillal in oktober 2019. Volgens de telegraaf was deze vrouw actief als ‘cokemakelaar’ en deed zij zaken met diverse criminelen. Na de verwijding van een partij cocaïne zij zou op het matje zijn geroepen en zijn vermoord.

Cocaïneoperatie

Dat is echter niet de enige criminele activiteit waar ‘Bolle Jos’ aan gelinkt kan worden. De geboren Bredanaar wordt door justitie al geruime tijd in verband gebracht met meerdere liquidaties en verdwijningen en de invoer van enorme partijen cocaïne. Uit vertrouwelijke stukken die de Telegraaf heeft ingezien blijkt dat deze crimineel internationaal gesignaleerd staat, oftewel er ligt een concreet aanhoudingsbevel vanuit zowel Nederland als België.

Uit die stukken blijkt dat criminelen zoals Jos L. meedogenloos te werk gaan. Zo komt ‘Bolle Jos’ onder andere naar voren in een Belgisch onderzoek naar de invoer van coke via Antwerpen en een extreem gewelddadige en huiveringwekkende cocaïneoperatie in de haven waarbij een brandwacht levensgevaarlijk gewond raakte. Volgens de journalisten John van den Heuvel en Mick van Wely coördineert hij dit soort acties, geeft hij opdracht tot geweld en zorgt hij voor kogelwerende vesten en wapens. Ook zou L. zijn mensen terugsturen om de klus af te maken en dreigen familie te doden wanneer er iets misgaat.

Internationaal

Aanvankelijk zou de Bredanaar zich in Dubai bevinden, maar inmiddels zou hij zich naar Turkije verplaatst hebben. Volgens de Telegraaf-journalisten lijken Nederlandse criminelen Dubai steeds vaker te verruilen voor Turkije. Lange tijd was het Emiraat een veilige haven omdat gezochte criminele niet werden uitgeleverd. Echter voelen de criminele kopstukken zich niet langer veilig na arrestaties van ‘gangsters’ zoals Ridouan Taghi.

Opsporingsdiensten in Turkije en Nederlands zouden al geruime tijd samenwerking om ‘Bolle Jos’ aan te houden. Zo was minister Grapperhaus dit najaar in het diepste geheim nog in Turkije om over zijn uitlevering te praten.

Telegraaf meldt dat zowel het Openbaar Ministerie als de advocaat van L., Guy Weski, vooralsnog nergens op willen reageren.