Ricardo Marchante opende een sportschool in coronatijd en moet voor de tweede keer tijdelijk sluiten

BREDA - Een sportschool beginnen midden in coronatijd: je moet het maar durven. Ricardo Marchante (58) deed het. Hij startte Breda CrossBox, een laagdrempelige plek waar je aan CrossFit en gewichtheffen kan doen – en waar ook wordt gewerkt aan je mentale fitheid. “Iedereen verklaarde mij voor gek”, zegt Marchante, die gisteren te horen kreeg dat hij voor de tweede keer zijn sportschool tijdelijk moet sluiten.

Marchante heeft een belangrijk doel in zijn leven: “Obesitas tegengaan”, zegt hij. “Krachttraining is een goede manier om extra kilo’s tegen te gaan. Maar zomaar beginnen met gewichtheffen, dat doe je niet zomaar.” Daarom heeft Marchante een omgeving gecreëerd waar jong en oud, ervaren en onervaren sporters, kunnen werken aan hun fitheid. Tijdens de eerste lockdown moest Marchante ook zijn deuren tijdelijk sluiten. Maar toen de deuren weer open mochten, nam het aantal inschrijvingen in raptempo toe. Dat hij nu weer zijn deuren tijdelijk moet sluiten, komt hard aan. “Het was natuurlijk al enorm balen toen we de deur tijdens de eerste lockdown moesten sluiten. Dat we dat nu weer moeten doen, komt dubbel zo hard aan”, vertelt hij.

Toegankelijk voor iedereen

“Bij Breda CrossBox kan iedereen terecht”, benadrukt Marchante. Want het is volgens hem een vooroordeel dat CrossFit alleen voor jonge, fitte sporters is. “Iedereen kan het doen. De trainers van CrossBox zorgen er met hun expertise voor dat de sport voor iedereen toegankelijk is. Het maakt echt niet uit welk niveau je hebt: we bieden je begeleiding op maat.” Dat is ook wat een van zijn leden vertelt. Viola van Haperen begon zonder enige CrossFit ervaring bij zijn sportschool, en zoals zij zelf zegt ‘met een conditie van nul’. “Nadat ik een proefles heb gedaan, voelde het meteen goed. Er hangt een gezellige en open sfeer. Iedereen is welkom en voor de kleintjes is er zelfs een speelhoek.”

CrossFit

Bij een training doe je een variatie aan oefeningen op hoge intensiteit. “Onderzoek heeft uitgewezen dat intervaltrainingen het grootste effect hebben op de verbetering van het uithoudingsvermogen. De gevarieerde en functionele oefeningen bereiden je voor op alle mogelijke fysieke taken en uitdagingen in het leven”, vertelt Marchante. “Daardoor verbetert niet alleen je fysieke, maar ook je mentale welzijn – en de kwaliteit van leven.” De levenskwaliteit van mensen verbeteren: daar doet hij het allemaal voor. En dat was de onzekerheid van het openen van een sportschool in coronatijd meer dan waard. “We kunnen nu bij de pakken neer gaan zitten, maar dat schiet niet op. Inmiddels zijn we weer aan het kijken hoe we onze leden kunnen blijven stimuleren om hun doelen te bereiken.”