Aanleg turborotonde en fietstunnel bij overbelast kruispunt IABC van start

BREDA - Het kruispunt van de IABC met de Leursebaan gaat op de schop. De werkzaamheden voor de aanleg van een turborotonde en een fietstunnel van gestart. De aanpassing van de verkeerssituatie is hard nodig, omdat het kruispunt overbelast was.

Het kruispunt van de IABC met de Leursebaan was in de spits mede door het vele vrachtverkeer wat er rijdt overbelast. Bovendien werd de fietsenoversteekplaats bij het kruispunt als gevaarlijk ervaren. Daarom wordt het kruispunt nu flink aangepakt. “We hebben gekeken naar verschillende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld verkeerslichten”, legt Gjalt Zwama, projectleider bij de gemeente Breda uit. “Maar de verwachting was dat er met name ‘s nachts veel door rood zou worden gereden.” Uiteindelijk is er daarom gekozen voor een andere oplossing, namelijk een turborotonde.

“Een enkelvoudige rotonde heeft niet genoeg capaciteit voor dit kruispunt. Daarom is gekozen voor een turborotonde. Die heeft twee rijbanen en kan de capaciteit wel aan. We verwachten zeker tot 2030 geen problemen meer op dit kruispunt wanneer de turborotonde is aangelegd”, aldus Zwama. Naast de rotonde komt er ook een fietstunnel. “We zorgen dat het kruispunt 1,5 meter hoger komt te liggen. Dat heeft als groot voordeel dat de fietstunnel niet zo steil zal zijn en ook op een gewone fiets goed te rijden is.”

Overlast

De werkzaamheden zorgen tijdelijk voor overlast. Het kruispunt moet namelijk helemaal afgesloten zijn tijdens de werkzaamheden. “Ten eerste omdat we bouwruimte nodig hebben. Maar ook omdat het kruispunt 1,5 meter hoger komt te liggen.” Er zijn verschillende omleidingsroutes ingesteld, via de Westerparklaan en Leursebaan. “Die routes zijn niet ver om, en de extra reistijd blijft dan ook beperkt. Wij zorgen dat alle navigatiesystemen van de omleidingen op de hoogte zijn.”