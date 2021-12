Stilte op markt in Prinsenbeek: stekker na twee weken uit pratende kerstboom

PRINSENBEEK - Dagenlang werkten twaalf leden van de carnavalsvereniging Klepper & Co aan de pratende kerstboom op de markt in Prinsenbeek. Een echte ‘attractie’ waar Bekenaren wekenlang van moesten kunnen genieten. Maar nu wordt de pratende boom officieel het zwijgen opgelegd. Volgens de gemeente zou de boom voor ‘samenscholing’ zorgen en dat is niet toegestaan volgens de huidige maatregelen. De roetsjbaan, die ook op de markt staat, kan wel open blijven.

Een grote teleurstelling voor de organisatoren van Winter Wonder Beek. De pratende mega boom op de markt is na zo’n twee weken officieel het zwijgen opgelegd. Volgens de gemeente zou de boom voor zoveel drukte zorgen, dat dit leidt tot samenscholing; iets wat volgens de huidige maatregelen niet mag. En daar baalt de organisatie flink van. “We hebben zojuist van de gemeente te horen gekregen dat de stekker uit de boom moet”, aldus voorzitter Herman Emaus. “En dat vinden we ontzettend jammer. Maar we zijn wel blij dat de roetsjbaan nog open mag blijven.”

De roetsjbaan is een glijbaan, waar je met een matje vanaf kunt glijden. “Omdat dit onder een buitensportactiviteit valt, kan deze volgens de huidige maatregelen wél openblijven”, aldus Emaus. “Maar alleen kinderen tot en met zeventien jaar mogen gebruik maken van deze attractie.” En dat is volgens Emaus nog best een lastige opgave. “We zijn heel blij dat de roetsjbaan open kan blijven, maar omdat er niemand ouder dan zeventien in mag, betekent dit in de praktijk ook dat ouders niet met hun kind in de rij mogen staan. Dat kan nog weleens problemen opleveren.”

Maar ondanks alle tegenslagen blijft de organisatie positief. “We willen kijken naar wat er allemaal wel kan, in plaats van naar wat er allemaal niet kan. De kerstboom mag dan wel niet meer praten, maar hij mag wel blijven staan op de markt. Dit zorgt toch voor wat extra sfeer. Ik hoop dat Bekenaren er alsnog van zullen genieten.”