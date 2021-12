Weerbericht Breda: ‘Het einde van 2021 wordt extreem zacht’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor dinsdag 28 december en de komende dagen.

De winter, die het puntje van zijn neus tot aan Brabant deed reiken tijdens de Kerstdagen, heeft zich snel terug getrokken naar het hoge noorden. Atlantische depressies maken voorlopig de dienst uit. Ze stuwen aan hun voorzijde zeer zachte lucht noordwaarts. Dat gaat geregeld gepaard met regen. Dinsdagochtend regen overgaand in buiige regen. Een lagedrukgebied steekt namelijk dinsdag de zuidelijke Noordzee over en doet de wind later op de dag ook tijdelijk toenemen.



Verwachting voor dinsdag 28 december

Het is dinsdagochtend regenachtig. Vanmiddag komt de zon soms tevoorschijn en wordt het buiig. Lokaal stevige buien, met rukwinden tot 70 km/uur. De gemiddelde wind is matig met 3 tot 4 Beaufort uit het zuidwesten. Het is met 11 graden zacht voor de tijd van het jaar.



Het weer voor de komende dagen

Woensdag 29 december

Het is aanvankelijk nog even droog, maar spoedig gaat het regenen. Er kan over de hele dag verspreid een aardige hoeveelheid vallen. Verder blijft het de hele dag bewolkt. De wind waait matig met 3 Beaufort uit het zuidwesten. Het is met 13 graden boterzacht.



Donderdag 30 december

Het is donderdag bewolkt met soms lokaal wat regen. De wind waait matig met 3 of 4 Beaufort uit het zuidwesten. Het wordt ongelooflijk zacht met een graad of 14.



Oudjaarsdag, vrijdag 31 december

De wind trekt weer wat aan naar matig tot vrij krachtig (4 tot 5 Beaufort). Het is bewolkt, maar de regenkansen lijken klein. En wat Oudjaarsdag betreft, het zou weleens de warmste Oud en Nieuw kunnen worden sinds het begin van de instrumentele weermetingen! Het kwik kan lokaal uitvloeien naar 14 tot zelfs 15 graden.



Zo was het weer maandag 27 december 2021

Maximumtemperatuur: 9,1 graden

Minimumtemperatuur: 3,8 graden

Neerslag: 3,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld dinsdag 28 december 2021 om 12:00 uur