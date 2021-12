NS roept mensen op om niet meer met de trein naar België te gaan

BREDA - Nederlanders kiezen er nog steeds massaal voor om af te reizen naar België. De NS raadt mensen inmiddels af om de trein naar België te nemen tenzij het echt noodzakelijk is.

Ben je van plan om deze week met de trein naar België te reizen om te shoppen of dineren? Dan raadt de NS je aan om die plannen om te gooien. Het is namelijk erg druk in in de treinen naar België. "Voldoende afstand houden in de Intercity Brussel of regionale grenstreinen is daardoor onmogelijk", laat een woordvoerder weten. "Dus raden we af om met de trein naar België te reizen."

De oproep om niet de trein naar België te nemen geldt nog tot en met zondag de 2e. In België is er geen harde lockdown. Winkels en restaurants zijn er gewoon open. De horeca moet er om 23.00 uur sluiten. Bioscopen en theaters waren in België wel gesloten, maar ook dat is inmiddels teruggedraaid. Die mogen sinds vandaag ook weer open.