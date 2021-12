Extreem lange rijen bij vuurwerkverkoop in Baarle-Nassau

BREDA / BAARLE-NASSAU - In Nederland is het afsteken van vuurwerk deze jaarwisseling verboden. Maar dat veel Nederlanders zich daar weinig van aantrekken, is vandaag goed te zien in Baarle-Nassau. Daar staan bij vuurwerkverkopers extreem lange rijen.

Het is druk met Nederlanders in Baarle-Nassau. Want terwijl in Nederland de verkoop en het afsteken van vuurwerk zwaarder dan de F1 categorie verboden is, is het vuurwerk in België wel legaal.

Al dagenlang is het een komen en gaan van Nederlanders in het Vlaamse Baarle-Nassau. Ook woensdag is het weer topdrukte bij de vuurwerkverkopers. Er staan lange rijen van voornamelijk Nederlanders. Zij kopen er het vuurwerk legaal, en nemen het illegaal mee de grens over. Al kan een controle voor hen wel roet in het eten gooien. De Nederlandse politie voert deze dagen veel grenscontroles uit. Wie betrapt wordt met illegaal vuurwerk moet het inleveren en krijgt een boete.

Vuurwerkverbod

Het vuurwerkverbod in Nederland zorgde voor grote verslagenheid bij Bredase vuurwerkverkopers. Zij kregen op 19 november te horen dat ze voor het tweede jaar op rij geen vuurwerk mochten verkopen vanwege een landelijk verbod op het bezit van en het afsteken van vuurwerk. ’En dan gaan mensen naar België of Duitsland om hun inkopen te doen”, liet de Bredase verkoper Cees van der Horst eerder al weten aan BredaVandaag. “Dat vuurwerk wat tijdens de afgelopen jaarwisseling de lucht in is gegaan was geen legaal vuurwerk. En dat is gevaarlijker dan het legale vuurwerk dat wij verkopen. Er is te laat geanticipeerd op de besmettingsgraad van corona, en moeten wij nu voor opdraaien.’’