Il Padrino op de Grote Markt sluit definitief de deuren

BREDA - Restaurant Il Padrino sluit de deuren. Het restaurant laat weten er alles aan gedaan te hebben om open te kunnen blijven. “Maar met pijn in ons hart moeten we zeggen dat het per 1 januari ophoudt.”

Il Padrino is al jarenlang een bekend restaurant op de Grote Markt in Breda. Maar vanaf 1 januari zal het Italiaanse restaurant voorgoed de deuren sluiten. Dat hebben zij woensdagavond bekend gemaakt op hun Facebookpagina.

“Wij hebben er, zo goed en kwaad als het ging, álles aan gedaan om door te gaan. Met pijn in ons hart moeten we dus zeggen dat het per 1 januari ophoudt”. In het bericht bedankt Il Padrino alle gasten. “We danken u voor uw loyaliteit, enthousiasme, en steun de laatste twee jaar maar vooral voor het plezier! En onbeschrijfelijk grote dank gaat uit naar al onze medewerkers, collega’s, familie en vrienden die ons in goede en minder goede tijden altijd hebben gesteund. Wij gaan jullie missen!”

Het nieuws dat het Italiaanse restaurant de deuren sluit kan rekenen op veel teleurgestelde reacties. Veel mensen reageren onder het bericht dat ze het enorm jammer en triest vinden dat de zaak per 1 januari moet stoppen, en wensen de uitbaters veel sterkte toe.