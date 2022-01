Brouwerij Frontaal haalt 5 miljoen euro op voor nieuwe locatie: ‘Wow, we made it!’

BREDA - Vijf miljoen euro, het leek een enorm bedrag toen Brouwerij Frontaal in september hun nieuwe crowdfundingsactie bekend maakte. Toch is het de Bredase brouwerij gelukt om dit bedrag in minder dan een half jaar tijd op te halen. Dit geld wordt onder andere geinvesteerd in een nieuwe locatie voor de brouwerij en het brouwcafé in Breda-Noord.

Zes jaar geleden ging Roel Buckens van start met Brouwerij Frontaal. Hij had een simpele missie: smaakvolle, ambachtelijke bieren brouwen en zo tot de beste Nederlandse bierbrouwerijen te behoren. Inmiddels is niet alleen het team van de brouwerij gegroeid, maar ook het animo voor de bieren en het brouwcafé. “Onze bieren vinden inmiddels hun weg naar meer dan 1.500 horecazaken, 250 slijterijen, ruim 600 supermarkten en 14 landen. Vaste gasten uit Breda weten ons te vinden en steeds vaker worden we verrast door een bezoekje van (internationale) toeristen, die nieuwsgierig zijn naar onze brouwerij”, schrijft Frontaal op hun site.

Deze groei vraagt om een volgende stap. “Onze huidige locatie is te klein en we hebben ons maximale volume bereikt, daarom gaan we nog verder uitbreiden en groeien.We gaan verhuizen naar een nieuw pand, met een nieuwe brouwinstallatie en afvullijn om aan de vraag naar ons bier te blijven voldoen. Met de nieuwe brouwerij kunnen we onze capaciteit vertwintigvoudigen, wat ons de komende vier jaar de ruimte geeft.” Maar dat is niet het enige wat Frontaal voor ogen heeft. “Daarnaast willen we wederom ons houten vatenpark uitbreiden van 200 naar 1000 vaten. Ook starten we eind volgend jaar met een nieuw avontuur, Frontaal distilling Co, een eigen distilleerderij waarbij we alles vanaf scratch kunnen brouwen en distilleren, een jongensdroom die uitkomt.”

Crowdfunding

Om deze stap te realiseren is er echter wel geld nodig. 5 miljoen euro, dat was het streefbedrag van de brouwerij toen ze in september hun nieuwe campagne bekend maakte. Tijdens die nieuwe crowdfundingsactie konden deelnemers investeren in Frontaal, waardoor zij mede-eigenaar van de brouwerij werden. Die actie bleek een succes, afgelopen week werd het streefbedrag behaald. Inmiddels staat er 5.000.900 euro op de teller. “WOW!!! We made it!”, schrijft Brouwerij Frontaal op Facebook. “In de laatste week is de eindsprint ingezet en met succes! 1,5 miljoen euro opgehaald in de laatste week. We zijn dankbaar voor jullie vertrouwen en alle support. Binnenkort komen er meer updates over de verhuizing, verbouwing etcetera. Voor nu; PROOST!”

En al die investeerders krijgen meer voor hun geld terug dan alleen waardering. “Naast je beloning voor je investering krijg je anderhalve maand gratis lidmaatschap op onze beerclub, ga je meedelen in de winst en wordt je uitgenodigd voor de jaarlijkse investeerdersborrel. Als kers op de schuimkraag kan je overal roepen dat je mede-eigenaar bent van brouwerij Frontaal.”