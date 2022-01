Weerbericht Breda: ‘Het kan een tijd duren voordat de mist is opgelost’

BREDA - Een dik pak mist heeft zich vanochtend samengepakt boven de stad. En volgens Weeronline.nl kan het ook nog wel even duren voordat deze mist opgelost is. In de middag zal het waarschijnlijk ook nog vrij bewolkt blijven, maar er is wel kans op zon. Het wordt 3 tot 8 graden.

Vanochtend is het grijs door lage bewolking en mist. Vooral in het zuiden en midden van het land is het regionaal flink mistig. De temperatuur varieert van 5 graden in het noordwesten tot 0 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak of matig en waait uit het zuidwesten. De Waddeneilanden vormen een uitzondering. Daar kan de zon gedurende de ochtend schijnen en daar is het een graad of 7. In de tweede helft van de ochtend zal het zicht langzaam verbeteren, maar vooral in het zuiden en oosten kan de mist hardnekkig zijn. Vanmiddag zijn er grote verschillen in het land. In het noordwesten en noorden zijn er zonnige perioden en wordt het 8, mogelijk lokaal zelfs 9, graden. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen grijs met lage bewolking en vooral in het zuiden en oosten mogelijk lokaal hardnekkige mist. In de mist is het kil met slechts 2 tot 4 graden. Mogelijk verloopt de middag in de heuvels van Zuid-Limburg wel zonnig. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig in de noordelijke helft van het land en zwak in Zuid-Nederland.

Morgenochtend kan de mist vooral in Brabant en Limburg weer hardnekkig zijn. In de rest van het land is het overwegend bewolkt en in het noorden is er mogelijk ook ruimte voor de zon. In de middag zal de mist verdwijnen, maar zonnig wordt het niet.