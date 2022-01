Steenrijke Bredase vastgoedman Wesley Adema te zien in SBS6-programma

BREDA - 786.000 kijkers zagen gisteren in het televisieprogramma ‘Steenrijk, Straatarm’ hoe de Bredase vastgoedman Wesley Adema en zijn gezin een week leefde van een klein budget. Het Bredase gezin verruilde hun villa voor een twee-onder-een-kapwoning in Friesland.

Even buiten het centrum van Breda, ligt het luxe optrekje van de familie Adema. Daar woont vastgoedman Wesley Adema met zijn twee zoontjes en zijn Poolse vrouw. Wesley had als tiener al één droom: miljonair worden. En die droom heeft hij vijftien jaar later weten te verwezenlijken. “Ik kom van nul”, vertelt Wesley in het SBS6-programma. “Ik ben jong op mijzelf gemoeten. Dat heeft mij gedreven om te gaan ondernemen. Ik had altijd al als doel staan dat ik financieel vrij wilde worden”, aldus de vastgoedman. “En dat heeft goed uitgepakt.”

Wesley heeft al zijn vergaarde geld in vastgoed zitten. “Dat is inmiddels dan ook mijn hoofdbusiness geworden. Verder probeer ik ook anderen door middel van vlogs te inspireren hun dromen na te jagen.” Ook bij de vrouw van Wesley zit het ondernemen in het bloed. “Toen ik in Nederland kwam wonen ben ik mijn eigen schoonmaakbedrijf gestart”, aldus de Poolse. “Toen dat ver was uitgegroeid ben ik ook gestart met het verhuren van huizen.”

In het televisieprogramma is te zien dat het rijke Bredase gezin voor één week van leven ruilt met een Fries gezin dat leeft onder de armoedegrens. “Ik vind het belangrijk dat mijn zoons zien hoe het ook kan, dat niet iedereen leeft zoals wij”, aldus Wesley. Een week lang verruilen de gezinnen van woning, leven en dus ook inkomen. Wesley en zijn gezin moet een week leven van iets meer dan 90 euro. Het Friese gezin leeft een week in luxe. Zij kunnen in één week tijd 2750 euro uitgeven.

De gehele aflevering is te zien via kijk.nl