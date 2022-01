Op zoek naar een woning in Breda? Gemiddeld betaal je er 474.000 euro voor

BREDA - De Nederlandse huizenmarkt loopt op het moment over: weinig aanbod, hoge vraagprijzen en veel overbiedingen. Uit een rapport blijkt dat in Breda het aanbod de afgelopen drie maanden met 12% is afgenomen. Daarnaast betaal je gemiddeld zo’n 474.000 euro voor een huis.

De huizenmarkt in Nederland is al lange tijd flink oververhit. Wie een huis wil kopen, heeft maar een kleine kans om deze snel te vinden. Daarnaast moet er over het algemeen flink overboden worden. Daarbij is het aanbod te koop staande woningen ook nog eens opnieuw afgenomen. Dat blijkt uit de woningmarktcijfers van het vierde kwartaal van de NVM.

Deze afname is ook in Breda terug te zien. Uit de kwartaalrapportage van Van der Sande Makelaars blijkt dat de woningmarkt in Breda zeer krap is. Het aantal aangeboden woningen is in de gemeente de afgelopen drie maanden met 12% afgenomen. “Deze daling is een gevolg van het teruggelopen aantal woningeigenaren dat hun huis te koop zet”, valt er in het rapport te lezen. Van de woningen die wél beschikbaar zijn is maar liefst 45% nieuwbouw. Het merendeel van deze woningen zijn woonhuizen. In totaal werden er in het vierde kwartaal 754 woningen verkocht. Dat zijn er 75 minder dan in hetzelfde kwartaal in 2020. Daarnaast staan er per 1 januari 2022 379 woningen te koop. Dit zijn er 54 minder dan drie maanden eerder.

Wie in Breda een huis wil kopen mag dan ook diep in de buidel tasten. De gemiddelde verkoopprijs is namelijk 474.000 euro, 20% meer dan een jaar geleden. Wel bestaat er een aanzienlijk prijsverschil tussen de verschillende woningtypen. Kopers betaalden gemiddeld 4220 euro per vierkante meter voor een appartement en 4020 euro per vierkante meter voor een woonhuis. Ook blijkt uit het rapport dat Breda een ‘zeer intern’ gerichte woningmarkt is. Maar liefst 71% van de kopers was al woonachtig in de gemeente. Landelijk ligt dit aandeel gemiddeld rond de 37%.

Bekijk hier het hele rapport.