Bredase horeca houdt deuren gesloten: ‘We laten ons niet uitgelachen worden door dit nieuwe kabinet’

BREDA - Op diverse plekken in Nederland openen horecazaken vandaag de deuren uit protest tegen de coronamaatregelen. Toch blijven in Breda de deuren dicht.

Vrijdagavond maakte het premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers tijdens de persconferentie bekend dat niet-essentiële winkels weer gewoon open mogen tot 17.00 uur, zonder dat er een afspraak gemaakt hoeft te worden. Ook de sportscholen weer open mogen de deuren weer openen, net als de mbo’s, hbo’s en universiteiten. De horeca en cultuursector blijven in ieder geval nog tien dagen dicht. Dat is tegen het zere been van de horecaondernemers. Daarom wordt er in diverse steden een statement gemaakt door de horeca open te laten gaan.

In Breda blijven de deuren echter gesloten. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Breda heeft na een goed gesprek met de gemeente hun achterban geïnformeerd zich niet te laten lenen om voor één dag alles op te tuigen om hun ongenoegen te uiten. “De druk bij de ondernemers over de financiële en psychische problemen gaat er niet vanaf door een dag open te gaan”, aldus woordvoerder Johan de Vos. “Het is niet uit te leggen dat de winkels geheel open mogen, zonder verdere beperkingen en de horeca geheel gesloten moet blijven. Maar we moeten ons niet lenen om uitgelachen te worden door dit nieuwe kabinet.”

Eerder deze week riep de Bredase KHN hun achterban nog op niet achter te blijven bij de rest van het land als het om open gaan gaat. “Echter nu overal duidelijk is dat het een demonstratie is, is de impact verloren en meer een ‘vertroetel dag’ van het lokale bestuur in het land richting hun eigen ondernemers en inwoners geworden”, aldus de Vos. De eigenaar van onder andere Boerke Verschuren sluit acties in de toekomst niet uit. “Wij zijn als Breda een echte horecastad, vol creativiteit en dat houdt dus in dat de plannen voor nieuwe acties wel degelijk in voorbereiding zijn. Dit zal ook samenhangen met het perspectief wat wordt geboden door Den Haag. Maar dat moet zich de komenden dagen uitwijzen.”

Handhaving

In het persbericht benadrukt KHN Breda dat iedereen natuurlijk wel welkom is bij de loketverkooppunten van de horeca. “Die zijn gewoon open, in de ochtend tot uiterlijk 20:00 uur. Uiteraard sluiten wij ook niet uit dat er een aantal zaken in Breda wel heel hun zaak openen, al is de verwachting dat de meeste dicht zullen blijven en de oproep om het bij loketverkoop te houden steunen.”

Als Bredase zaken besluiten hun deuren wel te openen, dan volgt de gemeente dezelfde lijn als de rest van de regio West-Brabant. “Tussen 11:00 en 17:00 is er tijd voor het statement. Dus daar zat voor ons geen reden om deze kant op te gaan. Want we hadden er ook voor kunnen kiezen wel mee te gaan met de landelijke tendens”, vertelt De Vos. “Maar wij laten onze stad niet uitlachen voor 1 dag, daarvoor is de Parel van het Zuiden te mooi en waardevol. We wensen alle collega’s die wel opengaan en van zich laat horen in de rest van Nederland heel veel succes uiteraard. Blijf de horecaondernemers steunen door vooral langs de loketten te gaan, en hopelijk gaan we zo snel mogelijk open, zonder een lijst restricties zoals CTB buiten, mondkapjes en dergelijke.”