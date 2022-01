Moet Breda het ‘zeldzame’ voormalige LTS-gebouw redden van de sloop?

BREDA - Er zijn grote plannen voor de herontwikkeling van het gebouw aan de Tuinzigtlaan 12. Daar gaan Van Agtmaal, Maas-Jacobs en Somnium Real Estate een appartementencomplex met 220 appartementen realiseren. Maar Stichting het Cuypersgenootschap wil dat de gemeente ingrijpt, en het gebouw van de voormalige LTS behoudt.

Aan de Tuinzigtlaan 12 is momenteel het Berkenhofcollege gevestigd. Het pand waar eerder ook de Rooi Pannen gevestigd was, in bij Bredanaars vooral bekend als de voormalige Lagere Technische School (LTS).

De plannen voor de herontwikkeling van de locatie van de voormalige LTS zijn in een vergevorderd stadium. Van Agtmaal, Maas-Jacobs en Somnium Real Estate gaan er samen een appartementencomplex van 200 huur- en koopappartementen realiseren. Die gaan begin dit jaar nog in de verkoop. De start van de bouw staat gepland voor eind 2022. Maar de Stichting het Cuypersgenootschap wil dat het oude gebouw behouden blijft.

De voormalige LTS dateert namelijk uit de late wederopbouwperiode. Het pand is eind jaren zestig gebouwd naar ontwerp van de Bredase architect B.G.P. Wiercx. “Met haar strakke modernistische architectuur en kenmerkende details in beton is het een voor Breda uniek en zeer waardevol schoolgebouw”, aldus secretaris Leo Dubbelaar. “Landelijk zijn dit soort schoolgebouwen inmiddels zeldzaam geworden en de voormalige LTS heeft als goed en inmiddels zeldzaam voorbeeld van modernistische scholenbouw uit de jaren zestig een duidelijke architectuurhistorische betekenis voor Breda.” Dat het gebouw op de planning staat voor sloop, is dan ook tegen het zere been van de stichting. Dubbelaar verwijt de gemeente de bescherming van het naoorlogs erfgoed niet op orde te hebben.

“Al eerder hebben wij onze zorgen uitgesproken over het ontbreken van een representatieve lijst van gemeentelijke monumenten uit de wederopbouwperiode. Diverse bijzondere gebouwen hebben tot op de dag van vandaag onvoldoende bescherming. Wel hebben wij vernomen dat de gemeente stappen gaat zetten op dit gebied tot bescherming van het kwetsbare naoorlogs erfgoed in Breda, zoals ook dit dossier laat zien. Wij verzoeken u daarom nogmaals dringend om in navolging van onder andere Tilburg, Eindhoven, Rotterdam en Roosendaal de meest representatieve voorbeelden van naoorlogse bouwkunst te beschermen als gemeentelijk monument.”